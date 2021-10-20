Подоляк відреагував на заяву телеведучої Барчук про тиск з боку ОПУ: говорити про упереджене ставлення з боку влади точно некоректно
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк відреагував на заяву телеведучої телеканалу "Суспільне" Мирослави Барчук про тиск на журналістів з боку Офісу президента і зауважив, що для влади "принципово", щоб позицію держави представляли в ефірах
Про це він заявив у коментарі Бабелю.
"Спеціально перевірив, як були представлені депутати партії "Слуга народу" в програмах Мирослави Барчук на "Суспільному". Зʼясувалося, що тільки в цьому політичному сезоні у восьми програмах були присутні щонайменше шість спікерів від партії, включно з головою партії та заступником глави фракції. Тобто говорити про будь-яке упереджене ставлення з боку влади точно некоректно. І, до речі, для програми в понеділок (18 жовтня – ред.) теж пропонувалися як гості глава партії й заступник глави фракції. Наскільки кожен може побачити, в цьому конкретному ефірі не було і представників ще двох фракцій і однієї парламентської групи", — наголосив Подоляк.
- Нагадаємо, ведуча ток-шоу на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента почав тиснути на журналістів цієї програми.
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