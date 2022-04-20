Подоляк: юридичні підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю для "НВ".

За його словами, в української сторони було вдале формульне рішення, як вийти з війни і отримати гарантії безпеки, а також більш-менш зрозуміла формула зафіксована в стамбульському комюніке.

Але після того, як стало відомо про військові злочини російської армії в Київській області, тоді атмосфера переговорів змінилася. До того ж, стався ракетний удар по вокзалу в Краматорську, триває фізичне знищення Маріуполя.

"Але робочі юридичні підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України щодо його відповідності міжнародному праву. Йдуть політичні консультації на рівні політичних радників країн потенційних гарантів. Все йде, але паралельно з очікуванням того, що буде відбуватися на полях зіткнення", - додав Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що Росія брутально нехтує правилами та звичаями війни. Також він вважає, що будь-яке перемир'я з Росією може перерости у війну

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