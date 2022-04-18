Переговори дуже складні, бо від війни росіяни перейшли до геноциду, – Подоляк
Радник глави ОП заявив, що Росія брутально нехтує правилами та звичаями війни
Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"У нас є Буча, є Маріуполь і будуть інші міста, в яких ми побачимо точно такі ж варварські способи ведення війни проти України", – сказав член української переговорної групи.
Подоляк вказав на те, що Росія не переймається своєю репутацією.
Він також розповів, що переговорний процес з Росією модерується президентом Володимиром Зеленським. Саме президент буде вирішувати, чи виходити Україні з переговорів.
І "червоною лінією" для України буде Маріуполь, - дав зрозуміти Михайло Подоляк.
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