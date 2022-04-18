Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"У нас є Буча, є Маріуполь і будуть інші міста, в яких ми побачимо точно такі ж варварські способи ведення війни проти України", – сказав член української переговорної групи.

Подоляк вказав на те, що Росія не переймається своєю репутацією.

Він також розповів, що переговорний процес з Росією модерується президентом Володимиром Зеленським. Саме президент буде вирішувати, чи виходити Україні з переговорів.

І "червоною лінією" для України буде Маріуполь, - дав зрозуміти Михайло Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, Михайло Подоляк заявив, що Росія не погодиться обміняти Медведчука. Їй принципово зламати Маріуполь

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов допустив можливість обміну нардепа Віктора Медведчука.

Сьогодні, 18 квітня, Медведчук попросив Путіна і Зеленського обміняти його на жителів і захисників Маріуполя.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука.

12 квітня Медведчука затримала СБУ.

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