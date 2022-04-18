Про це Данілов заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.



Олексій Данілов, зокрема сказав: "Не вважайте нас такими людьми, які дозволять і кума отримати (Путіну. - Ред.), і Маріуполь знищити. Довіри немає. Якщо це відбуватиметься, це відбуватиметься, можливо, із залученням третьої сторони".

Секретар РНБО наголосив, що росіяни часто не виконують своїх зобов'язань, тому Москві вже ніхто не довіряє.

"Якщо це відбуватиметься (обмін. - Ред.), то це буде ретельно відпрацьовано. Але потрібно дочекатися, чи потрібен Медведчук Путіну і Росії. Відповіді на це питання ми поки не отримали", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, Медведчук попросив Путіна і Зеленського обміняти його на жителів і захисників Маріуполя.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука.

12 квітня Медведчука затримала СБУ.

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