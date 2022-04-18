Медведчук попросив Путіна і Зеленського обміняти його на жителів і захисників Маріуполя
Затриманий українськими правоохоронцями кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук попросив обміняти його на українських жителів і оборонців Маріуполя
Про це Медведчук сказав у зверненні, оприлюдненому СБУ.
"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя і жителів, які перебувають там на сьогоднішній дені і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарний коридор", - сказав Медведчук.
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Раніше президент Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.
- Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
- 18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука.
- 12 квітня Медведчука затримала СБУ.
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