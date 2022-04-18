Медведчук попросив Путіна і Зеленського обміняти його на жителів і захисників Маріуполя

Про це Медведчук сказав у зверненні, оприлюдненому СБУ.



"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя і жителів, які перебувають там на сьогоднішній дені і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарний коридор", - сказав Медведчук.



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Раніше президент Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.



