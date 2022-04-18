Росія не погодиться обміняти Медведчука. Їй принципово зламати Маріуполь, – Подоляк

Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російська Федерація не піде на це, мені так здається. Маріуполь став для них символом незламності України. Росіяни трохи повернуті на дивних символах – Z, V, що вони там малюють, – і для них зруйнувати символ незламності України – це дуже принциповий момент", – заявив Подоляк.

Єдина надія, додав він, що хтось у Кремлі підкаже Путіну, що такий обмін був би непоганим "з гуманістичного підходу".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов допустив можливість обміну нардепа Віктора Медведчука.

Сьогодні, 18 квітня, Медведчук попросив Путіна і Зеленського обміняти його на жителів і захисників Маріуполя.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука.

12 квітня Медведчука затримала СБУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb