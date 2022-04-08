Ми хочемо отримати формульну гарантію безпеки, а не тимчасове перемир'я, яке стане відкладеною війною, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що будь-яке перемир'я з Росією може перерости у війну
Про це він заявив в ефірі єдиного інформаційного марафону, передає Укрінформ.
"Будь-яке тимчасове перемир'я з РФ – це відкладена війна в майбутньому, це треба розуміти, це "Мінськ-3" може бути. Тому що перемир’я з державою, мається на увазі РФ яка продає світу тільки експансію, тільки війну, тільки війну з сусідами, – це завжди великий ризик. Нам він не потрібен. Ми хочемо отримати формульну гарантію безпеки, що в Україну більше ніколи жодна орда, жодна федерація не прийде зі своїми понтами і не буде нас вчити жити", - зазначив він.
Подоляк розповів, що Україна постійно працює над досягненням домовленостей про припинення вогню, щоб доставити гуманітарні вантажі.
"РФ навіть це заважає зробити, тому що їхня тактика війни проти України – це не тактика військова, це тактика саме залякати населення, це війна проти цивільного населення. І однією з форм війни є створення гуманітарних катастроф", - підкреслив радник керівника ОП.
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