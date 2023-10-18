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Головна Кримінал Подряпини та синці на шиї: у Києві виховательку дитсадка підозрюють у побитті дитини

Подряпини та синці на шиї: у Києві виховательку дитсадка підозрюють у побитті дитини

18 жовтня, 2023 середа
09:13
Кримінал побиття дитини матір'ю

За фактом побиття дитини в дитячому садку в Києві поліція відкрила кримінальну справу. Правоохоронці підозрюють виховательку

Про це інформує поліція.

Батьки дівчинки, яку побила вихователька в дитсадку, звернулися до Голосіївської поліції. На шиї дитини були синці та подряпини.

Поліція оформила звернення і видала батькам направлення на судово-медичну експертизу.

Ювенальна поліція також долучилася до розслідування події та роботи з родиною.

За цим фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відкрито кримінальну справу за умисне легке тілесне ушкодження. Правопорушення може бути перекваліфіковано після отримання результатів експертизи. Слідство триває.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Крім того, арештовано підозрювану в катуванні дітей виховательку дитбудинку, яка побила 9-річну та 11-річну дівчат.
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