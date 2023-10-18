Подряпини та синці на шиї: у Києві виховательку дитсадка підозрюють у побитті дитини

Про це інформує поліція.

Батьки дівчинки, яку побила вихователька в дитсадку, звернулися до Голосіївської поліції. На шиї дитини були синці та подряпини.

Поліція оформила звернення і видала батькам направлення на судово-медичну експертизу.

Ювенальна поліція також долучилася до розслідування події та роботи з родиною.

За цим фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відкрито кримінальну справу за умисне легке тілесне ушкодження. Правопорушення може бути перекваліфіковано після отримання результатів експертизи. Слідство триває.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.