Побила 9-річну та 11-річну дівчат: арештовано підозрювану в катуванні дітей виховательку дитбудинку
Виховательці, яку підозрюють у катуванні дітей у дитячому будинку у Київській області, обрали запобіжний захід - тримання під вартою
Про це Київська обласна прокуратура повідомляє у telegram.
Стало відомо, що за клопотанням ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури виховательці дитячого будинку обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як повідомлялось, напередодні жінці повідомили про підозру за фактом катування двох дітей (ч. 1, 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).
Слідством встановлено, що підозрювана за домовленістю з опікуном виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку. Між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через те, що останні не дотримувалися встановлених нею правил проживання.
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Також додається, що напередодні підозрювана покликала 11-річну дівчину в одну з кімнат будинку та завдала їй не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла. Крім того, з метою залякування інших дітей, вона побила лозиною 9-річну вихованку будинку по ногах.
Таким чином, вона завдала дітям фізичного болю, моральних страждань та тілесних ушкоджень.
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