Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"



"Поліція встановила 6 осіб, які мають відношення до даного правопорушення. Проте хочу наголосити, що поліція не вручає повісток. Були проведені слідчі дії разом з прокуратурою. Відкрито кримінальне провадження та оголошено про підозру особам, які планували, здійснювали це фільмування та розповсюджували відеоролики в соціальних мережах. Про повістки, про які повідомлялось, ми з вами взагалі не говоримо", - повідомила Прянішнікова.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зазначила, що 31 січня Нацполіція оперативно взяла інцидент в роботу.

1 лютого стало відомо, що до хлопців прийшли з обшуками.

1 лютого поліція затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких могли ґвалтувати та принижувати дівчат. Джерела "Суспільного" розповіли, що ще шістьом вручили повістки.