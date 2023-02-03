Поліція не вручала повістки обвинуваченим в організації пʼяних вечірок в Києві, де принижували дівчат, - речниця ДПС у Київський області Прянішнікова
Речниця ДПС у Київській області Ірина Прянішнікова розповіла, що правоохоронці не вручали повістки організаторам вечірок в Києві, де принижували дівчат
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"
"Поліція встановила 6 осіб, які мають відношення до даного правопорушення. Проте хочу наголосити, що поліція не вручає повісток. Були проведені слідчі дії разом з прокуратурою. Відкрито кримінальне провадження та оголошено про підозру особам, які планували, здійснювали це фільмування та розповсюджували відеоролики в соціальних мережах. Про повістки, про які повідомлялось, ми з вами взагалі не говоримо", - повідомила Прянішнікова.
- Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зазначила, що 31 січня Нацполіція оперативно взяла інцидент в роботу.
- 1 лютого стало відомо, що до хлопців прийшли з обшуками.
- 1 лютого поліція затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких могли ґвалтувати та принижувати дівчат. Джерела "Суспільного" розповіли, що ще шістьом вручили повістки.
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