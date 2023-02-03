Про це повідомила арт-оглядачка телеканалу "Еспресо" Лєна Чиченіна

"Я знаходжусь біля будівлі Держкіно, де сьогодні мали проводити конкурс на посаду очільника “Довженко-Центру”. Зараз проведення конкурсу відкладено через те, що поліція отримала повідомлення про замінування будівлі. Поліція проводить роботи з пошуку вибухового предмета. З іншого боку будівлі очікують представники комісії, які мають обирати очільника “Довженко-Центру”. На офіційному сайті Держкіно вже встигли прокоментувати ситуацію і назвали це повідомлення, якщо воно виявиться хибним, недоречним", - розповіла Чиченіна.