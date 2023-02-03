Поліція отримала повідомлення про замінування будівлі Держкіно під час конкурсу на посаду голови "Довженко-Центру"
Під час конкурсу на посаду голови "Довженко-Центру", який проходить в будівлі Держкіно, в поліцію надійшло повідомлення про замінування приміщення
Про це повідомила арт-оглядачка телеканалу "Еспресо" Лєна Чиченіна
"Я знаходжусь біля будівлі Держкіно, де сьогодні мали проводити конкурс на посаду очільника “Довженко-Центру”. Зараз проведення конкурсу відкладено через те, що поліція отримала повідомлення про замінування будівлі. Поліція проводить роботи з пошуку вибухового предмета. З іншого боку будівлі очікують представники комісії, які мають обирати очільника “Довженко-Центру”. На офіційному сайті Держкіно вже встигли прокоментувати ситуацію і назвали це повідомлення, якщо воно виявиться хибним, недоречним", - розповіла Чиченіна.
- 24 січня у Державному агентстві України з питань кіно повідомили, що завершився строк прийому документів від кандидатів на посаду керівника держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.31
-
EUR
Купівля 42.64Продаж 43.63
- Актуальне
- Важливе