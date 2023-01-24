Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Документи подали п'ять кандидатів:

Документи претендентів на посаду оприлюднили на сайті Держкіно. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", в них відсутні конфіденційні дані кандидатів.

Усі зацікавлені особи протягом семи днів, до 31 січня 2023 року, можуть подавати пропозиції та зауваження щодо цих кандидатур на адресу електронної пошти Державного агентства України з питань кіно – [email protected].

31 січня відбудеться перше засідання конкурсної комісії для здійснення добору на посаду керівника ДП "Національний центр Олександра Довженка". На ньому розглянуть документи, подані кандидатами, на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Склад конкурсної комісії затверджено наказом Держкіно від 19 січня 2023 року. До неї увійшли:

Від громадських організацій:

Володимир Шейко, ГО "Коаліція дієвців культури";

Віктор Глонь, ГО "Незалежні культурні ініціативи";

Степан Бурбан, Культурна агенція "Лінія втечі".

Від трудового колективу ДП "Національний центр Олександра Довженка":

Ірина Подоляк, народна депутатка України 8-го скликання;

Людмила Горделадзе, засновниця компанії "Арт-об'єкт";

Олеся Крижанівська, адвокатка ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Від Держкіно:

Тарас Босак, кінопродюсер;

Андрій Ногін, кінопродюсер;

Олег Щербина, кінопродюсер.

Передісторія

17 серпня 2022 року стало відомо, що Держагентство з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Установа наголосила, що це рішення де-факто означає ліквідацію центру. Наступного дня Мінкульт ініціював обговорення з Держкіно і Кабміном щодо збереження цілісності фонду. Уже 14 вересня петиція до Кабміну про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала 25 тисяч голосів підтримки.

2 листопада повідомили, що в. о. гендиректора Довженко-Центру Олену Гончарук відсторонили від обов'язків. Натомість Держкіно призначило на цю посаду професійного кризового менеджера. Згодом стало відомо, що нова в. о. очільника Довженко-Центру Юлія Каждан у соцмережах розповідає про свій професіоналізм у кризовій психології та роботі з емоціями й пропонує послуги гіпнозу за 1600 грн. Також "Слідство.Інфо" дізналося, що вона раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр, а до кіноіндустрії не має жодного стосунку.

10 листопада СБУ провела обшуки в будівлі Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи. Крім СБУ, в обшуку брали участь представники прокуратури та поліції.

12 листопада під будівлею Довженко-Центру відбулася акція "Двіж волевиявлення", учасники якої зібралися, щоб висловити свою позицію щодо подій навколо установи.

15 листопада міністр культуру Олександр Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру. 17 листопада стало відомо, що в. о. керівника Довженко-Центру Каждан звільнилася, пояснивши це "булінгом". Держкіно обрало нового в. о. голови Довженко-Центру – режисера, кінокритика, члена міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI Андрія Алферова.

За тиждень до нового року Державне агентство України з питань кіно оголосило конкурс на посаду генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка". У Довженко-Центрі наприкінці 2022 року зазначали, що жоден із руйнівних процесів, розпочатих Держкіно, досі не зупинено. І наголошували: "Те, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко "призупинив" реорганізацію, не означає, що до неї не повернуться після обрання нового керівника". І закликали посилити суспільний нагляд за конкурсом, "щоб не допустити втрати Довженко-Центру".

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