Про це повідомили в пресцентрі Держкіно.

Зазначають, що жінка полишила посаду через булінг і приниження честі та гідності. Також повідомляють, що з нею часто переходили на особистості та надсилали погрози.

Наразі Держкіно вже обрало нового в. о. голови Довженко-Центру. Ним стане режисер, кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI Андрій Алферов. Також він раніше працював із Довженко-Центром. Чоловік виступав автором і куратором виставкового музейного проєкту "Польоти уві сні та наяву", що досліджував однойменну культову кінострічку Романа Балаяна, й автор однойменної книги, виданої Центром.

17 серпня стало відомо, що Державне агентство з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Установа наголосила, що це рішення де-факто означає ліквідацію центру. Наступного дня Мінкульт ініціював обговорення з Держкіно і Кабміном щодо збереження цілісності фонду.

14 вересня петиція до Кабміну про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала потрібну кількість голосів.

2 листопада повідомили, що в. о. гендиректора Довженко-Центру Олену Гончарук відсторонили від обов'язків. Натомість Держкіно призначило на цю посаду професійного кризового менеджера.

Згодом стало відомо, що нова в. о. очільника Довженко-Центру Юлія Каждан у соцмережах розповідає про свій професіоналізм у кризовій психології та роботі з емоціями й пропонує послуги гіпнозу за 1600 грн. Також "Слідство.Інфо" дізналося, що вона раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр, а до кіноіндустрії не має жодного стосунку.

10 листопада СБУ проводила обшуки в будівлі Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи. Крім СБУ, в обшуку брали участь представники прокуратури та поліції.

Після цього Довженко-Центр анонсував на 12 листопада захід "Двіж волевиявлення". Під час нього можна було висловити позицію щодо подій навколо установи.

12 листопада під будівлею Довженко-Центру відбулася акція "Двіж волевиявлення". Під час нього також відбувся показ фільму "Прощавай кіно!". Під час акції збирали також гроші на спорядження для Групи Адама – підрозділу аеророзвідки, зібраного з кінематографістів об’єднання "Вавилон’13". Під час повітряної тривоги протестувальники були вимушені спуститися до метро. Згодом під машиною, яка була поруч із Центром, знайшли рюкзак. Поліція заявила про мінування та відтіснила людей.

15 листопада міністр культуру Олександр Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру.