В. о. очільника Довженко-Центру Каждан звільнилася, пояснивши це "булінгом". Держкіно обрало нового керівника
У четвер, 17 листопада, в. о. гендиректора Довженко-Центру Юлія Каждан подала у відставку через булінг, якого вона зазнала на новій посаді
Про це повідомили в пресцентрі Держкіно.
Зазначають, що жінка полишила посаду через булінг і приниження честі та гідності. Також повідомляють, що з нею часто переходили на особистості та надсилали погрози.
Наразі Держкіно вже обрало нового в. о. голови Довженко-Центру. Ним стане режисер, кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI Андрій Алферов. Також він раніше працював із Довженко-Центром. Чоловік виступав автором і куратором виставкового музейного проєкту "Польоти уві сні та наяву", що досліджував однойменну культову кінострічку Романа Балаяна, й автор однойменної книги, виданої Центром.
- 17 серпня стало відомо, що Державне агентство з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Установа наголосила, що це рішення де-факто означає ліквідацію центру. Наступного дня Мінкульт ініціював обговорення з Держкіно і Кабміном щодо збереження цілісності фонду.
- 14 вересня петиція до Кабміну про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала потрібну кількість голосів.
- 2 листопада повідомили, що в. о. гендиректора Довженко-Центру Олену Гончарук відсторонили від обов'язків. Натомість Держкіно призначило на цю посаду професійного кризового менеджера.
- Згодом стало відомо, що нова в. о. очільника Довженко-Центру Юлія Каждан у соцмережах розповідає про свій професіоналізм у кризовій психології та роботі з емоціями й пропонує послуги гіпнозу за 1600 грн. Також "Слідство.Інфо" дізналося, що вона раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр, а до кіноіндустрії не має жодного стосунку.
- 10 листопада СБУ проводила обшуки в будівлі Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи. Крім СБУ, в обшуку брали участь представники прокуратури та поліції.
- Після цього Довженко-Центр анонсував на 12 листопада захід "Двіж волевиявлення". Під час нього можна було висловити позицію щодо подій навколо установи.
- 12 листопада під будівлею Довженко-Центру відбулася акція "Двіж волевиявлення". Під час нього також відбувся показ фільму "Прощавай кіно!". Під час акції збирали також гроші на спорядження для Групи Адама – підрозділу аеророзвідки, зібраного з кінематографістів об’єднання "Вавилон’13". Під час повітряної тривоги протестувальники були вимушені спуститися до метро. Згодом під машиною, яка була поруч із Центром, знайшли рюкзак. Поліція заявила про мінування та відтіснила людей.
- 15 листопада міністр культуру Олександр Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру.
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