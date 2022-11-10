Правоохоронні органи влаштували обшук в "Довженко-Центрі", - Детектор Медіа

Про це повідомляє ГО "Детектор медіа" з посиланням на комунікаційницю Центру Марію Глазунову.

Журналісти інформують про візит правоохоронних органів до приміщення "Довженко-Центру", а саме: поліціянтів, працівників прокуратури та СБУ. За словами Глазунової, правоохоронці розпитують про нову керівницю Центру та шукають документи, пов'язані з забудовниками.

"Детектор медіа" звернувся по коментар до правоохоронних органів щодо обшуків у "Довженко-Центрі".