Про це Гончарук розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми звернулися до Міжнародної федерації кіноархівів, членом якої центр є з 2006 року, і запитали, що відбудеться у разі подібної трансформації. Вони сказали, що Україна втратить членство у федерації. FIAF вже звернулася до президента Зеленського щодо важливості збереження колекції та діяльності Довженко-Центру", - сказала Гончарук.

Вона наголосила, що зникнення центру або необдумана трансформація вплине на всю систему кіноархівів в Україні.

"Довженко-Центр співпрацює з продюсерами, режисерами, акторами, операторами, кінодослідниками в Україні та за кордоном, з культурними інституціями і держструктурами, які постійно в нас отримують фільми для своїх заходів, зокрема МЗС, Український інститут, саме Держкіно. Тобто зникнення центру або необдумана трансформація вплине на всю систему", - додала Гончарук.

17 серпня Довженко-Центр заявив, що так звана "реорганізація" де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву.

18 серпня Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно щодо збереження цілісності фільмофонду Національного центру Олександра Довженка.

26 серпня профільний комітет Вкрховної Ради рекомендував невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру.

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