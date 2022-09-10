У разі трансформації Довженко-Центру, Україна втратить членство у Міжнародній федерації кіноархівів, - в.о. гендиректора Гончарук
Виконувачка обов'язків Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила, що Україна, у разі реорганізації закладу, втратить місце у Міжнародній федерації кіноархівів
Про це Гончарук розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми звернулися до Міжнародної федерації кіноархівів, членом якої центр є з 2006 року, і запитали, що відбудеться у разі подібної трансформації. Вони сказали, що Україна втратить членство у федерації. FIAF вже звернулася до президента Зеленського щодо важливості збереження колекції та діяльності Довженко-Центру", - сказала Гончарук.
Вона наголосила, що зникнення центру або необдумана трансформація вплине на всю систему кіноархівів в Україні.
"Довженко-Центр співпрацює з продюсерами, режисерами, акторами, операторами, кінодослідниками в Україні та за кордоном, з культурними інституціями і держструктурами, які постійно в нас отримують фільми для своїх заходів, зокрема МЗС, Український інститут, саме Держкіно. Тобто зникнення центру або необдумана трансформація вплине на всю систему", - додала Гончарук.
- 17 серпня Довженко-Центр заявив, що так звана "реорганізація" де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву.
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- 26 серпня профільний комітет Вкрховної Ради рекомендував невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру.
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