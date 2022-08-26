Софія Федина: профільний комітет рекомендує невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру
Комітет Верховної Ради рекомендував Держкіно скасувати скандальний наказ про так звану реорганізацію Довженко-Центру
Про це повідомила у Facebook народна депутатка з фракції "Європейської Солідарності" Софія Федина.
"Щойно Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України одноголосно рекомендував Держкіно невідкладно скасувати скандальний наказ №100 про "реорганізацію", а по суті знищення Довженко-Центру", - написала Софія Федина.
Раніше народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із зверненням щодо так званої реорганізації Довженко-Центру.
У зверненні, зокрема, депутати зазначили, що Довженко-Центр - це державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів; єдиний в Україні член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF). З 1994 року він займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, поширенням національної кіноспадщини в Україні та за кордоном.
Довженко-Центр обладнаний сучасним фільмосховищем із системою клімат-контролю, має єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво.
У прийнятому Державним агентством України з питань кіно рішенні, на думку депутатів з "Євросолідарності", міститься загроза нанесенню шкоди кіноархіву, устаткуванню та обладнанню, яке використовується Центром.
"Без повноцінного суспільного контролю та прозорої звітності держави перед суспільством реорганізація Довженко-Центру може призвести до втрати численної української кінематографічної спадщини", - застерегли народні депутати.
У фракції "Європейська Солідарність" наголосили: під час війни, дії правового режиму воєнного стану рішення про реорганізацію, а фактично можливе зупинення діяльності Центру викликало суспільний резонанс.
Фракція закликала уряд невідкладно вжити заходи в межах компетенції для перегляду рішення про реорганізацію Довженко-Центру, забезпечення його функціонування та роботи працівників.
- Раніше Довженко-Центр заявив про ліківідацію національного кіноархіву, в Мінкульті натомість відповіли, що йдеться про "реорганізацію".
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