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Софія Федина: профільний комітет рекомендує невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру

26 серпня, 2022 п'ятниця
14:52
Суспільство Софія Федина

Комітет Верховної Ради рекомендував Держкіно скасувати скандальний наказ про так звану реорганізацію Довженко-Центру

Про це повідомила у Facebook народна депутатка з фракції "Європейської Солідарності" Софія Федина.

"Щойно Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України одноголосно рекомендував Держкіно невідкладно скасувати скандальний наказ №100 про "реорганізацію", а по суті знищення Довженко-Центру", - написала Софія Федина.

Раніше народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із зверненням щодо так званої реорганізації Довженко-Центру.

У зверненні, зокрема, депутати зазначили, що Довженко-Центр - це державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів; єдиний в Україні член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF). З 1994 року він займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, поширенням національної кіноспадщини в Україні та за кордоном.

Довженко-Центр обладнаний сучасним фільмосховищем із системою клімат-контролю, має єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво.

У прийнятому Державним агентством України з питань кіно рішенні, на думку депутатів з "Євросолідарності", міститься загроза нанесенню шкоди кіноархіву, устаткуванню та обладнанню, яке використовується Центром.

"Без повноцінного суспільного контролю та прозорої звітності держави перед суспільством реорганізація Довженко-Центру може призвести до втрати численної української кінематографічної спадщини", - застерегли народні депутати.

У фракції "Європейська Солідарність" наголосили: під час війни, дії правового режиму воєнного стану рішення про реорганізацію, а фактично можливе зупинення діяльності Центру викликало суспільний резонанс.

Фракція закликала уряд невідкладно вжити заходи в межах компетенції для перегляду рішення про реорганізацію Довженко-Центру, забезпечення його функціонування та роботи працівників.

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українське кіно
Європейська солідарність
Софія Федина
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