Довженко-Центр отримав тимчасового генерального директора

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Менеджер повинен усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру, проте участі в конкурсі на посаду керівника він не братиме.

"Ця людина не братиме участі у майбутньому конкурсному відборі на посаду директора, натомість прийде лише на період, що триватиме до призначення за результатами конкурсного відбору нового керівника Центру. Це буде фактично кризовий менеджер, який спрямує свою діяльність на усунення недоліків, виявлених під час перевірки Довженко-Центру, а також на те, щоб налагодити фінансово-господарську діяльність підприємства. Виконувач обов'язків директора Довженко-Центру перебуватиме на цій посаді не більше трьох із половиною місяців, поки триватиме процедура визначення переможця конкурсного відбору", – пояснюють в агентстві.

Тим часом Олена Гончарук залишатиметься на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру, вона також зможе взяти участь у новому конкурсі на посаду генерального директора підприємства.

Нагадаємо, наприкінці літа Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. В установі 17 серпня наголосили, що це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву.

18 серпня Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно щодо збереження цілісності фільмофонду Національного центру Олександра Довженка.

26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру.

Виконувачка обов'язків директора Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила, що Україна, у разі реорганізації закладу, втратить місце у Міжнародній федерації кіноархівів.

Згодом петиція до Кабміну про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала потрібну кількість голосів

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