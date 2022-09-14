Петиція до Кабміну про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала потрібну кількість голосів
Сьогодні, 14 вересня, петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала понад 25 тисяч підписів
Про це йдеться на офіційному сайті Кабінету Міністрів України.Як зазначається у петиції №, 17 серпня стало відомо, що Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, що по суті означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.
"Згідно з наказом Держкіно всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі "Науковий центр кінематографії України", основним видом діяльності котрої за даними ЄДРПОУ є "вища освіта" і яка є правонаступницею "Наукового центру розвитку туризму"... Співробітників Центру має бути повідомлено про можливе звільнення", - пише авторка петиції Єлизавета Мамона
Авторка петиції наголошує, що реорганізація або ж передача колекції національного кіноархіву до "фейкової установи" – це фактична ліквідація Центру.
"Це величезний удар нашій культурній спадщині і по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність. Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів", - йдеться у петиції.
- 17 серпня Довженко-Центр заявив, що так звана реорганізація де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву.
- 18 серпня Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно щодо збереження цілісності фільмофонду Національного центру Олександра Довженка.
- 26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру.
- Виконувачка обов'язків Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила, що Україна, у разі реорганізації закладу, втратить місце у Міжнародній федерації кіноархівів.
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