"Згідно з наказом Держкіно всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі "Науковий центр кінематографії України", основним видом діяльності котрої за даними ЄДРПОУ є "вища освіта" і яка є правонаступницею "Наукового центру розвитку туризму"... Співробітників Центру має бути повідомлено про можливе звільнення", - пише авторка петиції Єлизавета Мамона

Авторка петиції наголошує, що реорганізація або ж передача колекції національного кіноархіву до "фейкової установи" – це фактична ліквідація Центру.

"Це величезний удар нашій культурній спадщині і по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність. Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів", - йдеться у петиції.

Тепер петицію має розглянути Кабінет Міністрів України.

17 серпня Довженко-Центр заявив, що так звана реорганізація де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву.

18 серпня Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно щодо збереження цілісності фільмофонду Національного центру Олександра Довженка.

26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру.

Виконувачка обов'язків Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила, що Україна, у разі реорганізації закладу, втратить місце у Міжнародній федерації кіноархівів.

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