Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що реорганізацію Довженко-Центру буде припинено
Про це Ткаченко повідомив у twitter.
"Держкіно зупинить поточну реорганізацію Довженко-Центру", - написав Ткаченко.
За його словами, Довженко-Центр залишать в нинішньому статусі - як цілісний майновий комплекс. Також він пообіцяв призначити прозорий конкурс на посаду директора Центру та провести аудит закладу.
Ткаченко додав, що буде розглянуте питання про надання Довженко-Центру статусу національного та реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить йому працювати за профілем як музей та архів.
- Наприкінці літа Державне агентство України з питань кіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Однак працівники Центру наголошували: "це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно".
- 18 серпня МКІП ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно про збереження цілісності фільмофонду Центру. У міністерстві нагадали, що від 10 листопада 2021 року Держкіно не підпорядковується МКІП, тому потрібна рада з цими установами. У заяві вони аргументували рішення тим, що Довженко-Центр нині не є ефективним, тому його потрібно реорганізувати.
- 26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував негайно скасувати дію наказу про фактичне знищення Довженко-Центру.
- В.о. директора Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила про втрату Україною місця в Міжнародній федерації кіноархівів, якщо Центр реорганізують.
- 2 листопада Олену Гончарук відсторонили від посади після аудиту, замість неї ці обов’язки виконуватиме кризовий менеджер Юлія Каждан.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе