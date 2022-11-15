Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру

Про це Ткаченко повідомив у twitter.

"Держкіно зупинить поточну реорганізацію Довженко-Центру", - написав Ткаченко.

За його словами, Довженко-Центр залишать в нинішньому статусі - як цілісний майновий комплекс. Також він пообіцяв призначити прозорий конкурс на посаду директора Центру та провести аудит закладу.

Ткаченко додав, що буде розглянуте питання про надання Довженко-Центру статусу національного та реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить йому працювати за профілем як музей та архів.

Наприкінці літа Державне агентство України з питань кіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Однак працівники Центру наголошували: "це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно".

18 серпня МКІП ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно про збереження цілісності фільмофонду Центру. У міністерстві нагадали, що від 10 листопада 2021 року Держкіно не підпорядковується МКІП, тому потрібна рада з цими установами. У заяві вони аргументували рішення тим, що Довженко-Центр нині не є ефективним, тому його потрібно реорганізувати.

26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував негайно скасувати дію наказу про фактичне знищення Довженко-Центру.

В.о. директора Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила про втрату Україною місця в Міжнародній федерації кіноархівів, якщо Центр реорганізують.

2 листопада Олену Гончарук відсторонили від посади після аудиту, замість неї ці обов’язки виконуватиме кризовий менеджер Юлія Каждан.

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