Нова директорка Довженко-центру в соцмережах надає послуги гіпнозу за 1600 грн

Про це повідомляється у розслідуванні "Слідства.Інфо".

Видання розповідає, що під постом-знайомством виконувачка обов'язків директора "Довженко-центру" Юлія Каждан представляє себе як дипломовану спеціалістку у галузі лабораторної діагностики та клінічної паразитології, а також сертифіковану гіпнотерапевтку.

Журналісти видання подзвонили Каждан та спробували записатися на сеанс. В ході розмови вони дізналися, що спочатку варто записатися на консультацію, яка коштує 1000 гривень, а вже потім на гіпноз, за 1600.

"Під час розмови жінка також розповіла, що має досвід роботи у гіпнотерапії близько 20 років. Гроші за онлайн-консультацію Юлія Каждан сказала перерахувати на картку. Про консультацію домовилися на наступний день після бесіди. Розмова з потенційною клієнткою тривала близько 12 хвилин", - йдеться у повідомленні.

"Слідство.інфо" повідомляє, що одразу після цієї розмови вони зателефонували Каждан з питанням про призначення на посаду очільниці "Довженко-центру", проте вона заявила, що наразі не може розмовляти. Обидві розмови відбувалися на другий робочий день у робочий час керівниці Центру.

Через годину після публікації розслідування, Юлія Каждан закрила свої сторінки у соціальних мережах Instagram і Facebook.

Раніше "Слідство.Інфо" дізналося, що нова очільниця "Довженко-центру" раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр, а до кіноіндустрії не має жодного стосунку.

Наприкінці літа Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. В установі 17 серпня наголосили, що це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву.

18 серпня Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно щодо збереження цілісності фільмофонду Національного центру Олександра Довженка. 26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру.

Виконувачка обов'язків директора Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила, що Україна, у разі реорганізації закладу, втратить місце у Міжнародній федерації кіноархівів.

2 листопада за результатами аудиту Олену Гончарук відсторонили від посади в.о. гендиректора Довженко-Центру, натомість ці обов’язки виконуватиме професійний кризовий менеджер Юлія Каждан.

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