"Подякував за підтримку України": Зеленський поговорив із новою президенткою Європарламенту Робертою Мецолою
У середу, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський провів розмову із новою очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою
Про це Зеленський написав у Twitter.
"У телефонній розмові з Робертою Мецолою привітав її з нещодавнім обранням президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку Європарламенту у сучасних безпекових умовах", - написав президент.
Зеленський додав, що Україна продовжує співпрацю з Європарламентом для реалізації українських європейських прагнень.
- Нагадаємо, 18 січня президенткою Європарламенту обрали Роберту Мецолу, яка від 11 січня тимчасово обіймала цю посаду після смерті Давида Сассолі.
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