"Подякував за підтримку України": Зеленський поговорив із новою президенткою Європарламенту Робертою Мецолою

Про це Зеленський написав у Twitter.



"У телефонній розмові з Робертою Мецолою привітав її з нещодавнім обранням президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку Європарламенту у сучасних безпекових умовах", - написав президент.



Зеленський додав, що Україна продовжує співпрацю з Європарламентом для реалізації українських європейських прагнень.



Нагадаємо, 18 січня президенткою Європарламенту обрали Роберту Мецолу, яка від 11 січня тимчасово обіймала цю посаду після смерті Давида Сассолі.