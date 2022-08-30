Про це в ефірі Еспресо заявила заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка.

На її думку, цілі у ворога біля Чугуєва (Харківщина), такі ж, як і у всій Україні.

"Вони розуміють, що коли настануть холоди і дороги порозмиває дощ, їм стане значно складніше боротися і захоплювати будь-яку територію. Погіршення погодних умов більше нашкодить ворогу, аніж нам і йти в атаку та захоплювати буде складніше", - зазначила Чашка.

Військова зазначила, що поки росіяни мають можливість прориватися - кидатимуть всі сили.

"Це такі точки, з яких вони можуть поповнювати свої резерви та використовувати як запасні точки, місця підвозу боєкомплекту або поповнення продовольчих запасів, з чим вони мають проблеми. Вони будуть напирати, ми готові тримати оборону і при потребі та наказах іти в контрнаступ", - підсумувала вона.