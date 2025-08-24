Цитата: "Считаю, что вероятность встречи Зеленского и Путина до конца августа равна нулю. В дальнейшем шансы также крайне малы либо полностью отсутствуют. Саммит между Путиным и Зеленским — не более чем фантазия Трампа. Вероятно, он либо неверно понял позицию Путина, либо был введён в заблуждение", — заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Що і треба було пояснити.

Путін цього не говорив, Трамп його не зрозумів, але гостям Овального кабінету дав доручення... Читайте також: ... Інакше Трампу не потрапити до раю

Вони поїхали в надії що Путін відмовиться від зустрічей. І той не підкачав. Причому відмовився не від своїх слів, а від Трампових.

Ну і що тепер робить?

Тільки ніяких санкцій! Трампу треба їхати до Москви, щоб краще розчути куди його послали. І переказати світу. Своїми словами.

Отже, як розуміти мовлення Дональда Трампа?

"Так" - це "ні". Мир це війна. А жертва — це агресор.