А як щодо Нобеля з літератури?
Нарешті все стало на свої місця. Але це не точно... Тобто, не остаточно
Цитата: "Считаю, что вероятность встречи Зеленского и Путина до конца августа равна нулю. В дальнейшем шансы также крайне малы либо полностью отсутствуют. Саммит между Путиным и Зеленским — не более чем фантазия Трампа. Вероятно, он либо неверно понял позицию Путина, либо был введён в заблуждение", — заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Що і треба було пояснити.
Путін цього не говорив, Трамп його не зрозумів, але гостям Овального кабінету дав доручення...
Читайте також: ... Інакше Трампу не потрапити до раю
Вони поїхали в надії що Путін відмовиться від зустрічей. І той не підкачав. Причому відмовився не від своїх слів, а від Трампових.
Ну і що тепер робить?
Тільки ніяких санкцій! Трампу треба їхати до Москви, щоб краще розчути куди його послали. І переказати світу. Своїми словами.
Отже, як розуміти мовлення Дональда Трампа?
"Так" - це "ні". Мир це війна. А жертва — це агресор.
А як щодо Нобеля з літератури?
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
