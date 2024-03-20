Насправді вони мені байдужі, але мене не влаштовує їхній вплив на нашу економіку.

Мені не подобається, що через занепад інших секторів та примітивізацію нашої економіки вони перетворилися на головне джерело валютного виторгу.

Мені не подобається, що цей сектор у нас ліплять у всі важливі державні документи, стратегії, відвертаючи увагу від важливіших секторів.

Мені не подобається, що окремі аграрії перетворилися на олігархів і таким чином мають змогу просувати власні шкурні інтереси на державному рівні.

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Мені не подобається, що надмірна увага цьому сектору призвела до занепаду промисловості, науки, освіти. Бо аграрній економіці всі ці речі непотрібні. А зараз ми не можемо виробляти зброю.

Мені не подобається, що в нас всі аграрії чудово знають, як робити бізнес, але жоден із них не бачить свого носа й не знає, як розвивати державу. І теперішня ситуація в країні - це також результат їхнього лобізму і впливу на державну політику.

Мені не подобається, що теперішня аграрна модель економіки консервує бідність нашої держави і, як результат, неспроможність себе забезпечувати від зовнішніх загроз.

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Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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