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OPINION

Чому скорочення міністерств навряд допоможе зекономити

Андрій Яніцький
27 лютого, 2024 вiвторок
12:03
Погляд Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ

Якось мало помітили коментатори пресконференції Зеленського пасаж про скорочення кількості міністерств заради економії

По-перше, скорочення кількості міністерств не завжди значить скорочення витрат, тому що скорочують в нас шляхом об'єднання, а під час об'єднання створюються нові підрозділи... і взагалі бюрократична машина схильна до нескінченного розширення. І скорочення в нас зазвичай призводять до скорочення виплат, іноді й людей, але не функцій, у результаті менша кількість малооплачуваних людей роблять свою роботу гірше. А хочуть у таких умовах працювати люди, яким і зарплату не треба: видали повноваження — і крутись, як хочеш.

По-друге, сам цей трансформаційний процес триває довго, забирає сили та час людей, і шкодить ефективності управління. В нас чи не щороку міністерства то скорочуються, то створюються нові.

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Не дивно, що у цьому нескінченному броунівському русі часто країною керують радники ОП та довірені люди першої особи без формальних посад, а не високопосадовці, яким залишаються представницькі та чисто формальні функції.

По-третє, скорочені чиновники йдуть на біржу праці та отримають там соціальні виплати, що не дуже-то про економію. Тут, звісно, варто порахувати вартість утримання чиновника на службі та вартість утримання його на біржі праці, можливо, якась невелика економія і вийде, але навряд аж настільки велика, щоб врятувати ситуацію.

Але це все, в принципі, зрозуміло будь-кому, хто хоч раз блукав нескінченними коридорами Кабміну. Як на мене, ця монструозна холодна будівля сама по собі є символом неефективності та марнотратства.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, директор з розвитку сайту espreso.tv

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Теги:
Новини
Економіка
Україна
Кабмін
політика
Володимир Зеленський
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