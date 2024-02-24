У нас не сприймають інвестиції без прибутку
Знаєте чому, маючи власні технології ракетобудування та літакобудування, в Україні не створили власну далекобійну зброю?
Бо за всі роки незалежності в Україні так і не навчились інвестувати в майбутнє.
Бо саме слово "інвестиція" в Україні значить лише можливість купити дешевше і продати дорожче. На цьому принципі побудована стратегія залучення іноземних інвестицій. На цьому побудована стратегія приватизації.
А я маю на увазі зовсім іншу інвестицію. Інвестицію не з метою отримання прибутку, а для отримання стратегічної переваги.
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На жаль, більшість чиновників цих речей не розуміє. Всі вони націлені виключно на комерційний підхід. І тому жоден з них ніколи не розумів важливість інвестицій в технології. Не для того, щоб їх потім продати. А для того, щоб країна отримала якусь нову спеціалізацію і галузь економіки.
Навіть багато хто з моїх читачів може запитати: а який сенс інвестувати в технології, якщо вони не приносять прибутку?
Наведу аналогію. R&D-підрозділ - це збитковий напрям бізнесу, але без інвестицій в дослідження та розробки компанія не зможе випускати нові технологічні продукти й згодом програє конкуренцію тим, хто інвестує в R&D. Аналогічно держава. Якщо не буде інвестувати в науку та технології, то вона не зможе конкурувати з іншими технологічними державами.
Наведу більш наочний приклад. Створення НАСА та інвестиції в космос зі сторони уряду США через декілька десятків років дозволили приватним компаніям виводити свої супутники на орбіту і використовувати космос як інфраструктуру. Аналогічна історія з мікрочипами, які з’явилися через перегони в ракетних технологіях між США та СРСР. Аналогічно інтернет, який взагалі так і не став комерційною технологією.
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Якщо повернутися до прикладу ракетних технологій, то цей напрям не розвивався не тільки тому, що нам хтось забороняв це робити.
А тому, що держава ніколи не інвестувала в технології! Заради інтересу спитайте у якогось топчиновника чи політика, чи можна виділити на розвиток крилатих ракет 1 млрд. На вас подивляться як на ідіота, який не розуміє базових принципів будь-якого бізнес-проєкту. Для них це втрати, які ніколи себе не окуплять. В цьому й проблема.
Тому в нас нема ніяких державних програм та інвестицій в цьому напрямі. А розробку того ж самого ОТРК "Грім-2" нам профінансували саудити. Про що тут говорити, якщо навіть відомий "Нептун" з’явився тільки тому, що в КБ "Луч" був тямкий менеджер, який інвестував гроші компанії в цю розробку. І йому пощастило, що розробкою зацікавилася держава. А от іншими його пропозиціями, як ударний безпілотник та ППО, не зацікавилась.
Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля
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