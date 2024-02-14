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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Які літаки та гелікоптери підсилять Повітряні сили ЗСУ, а які, навпаки, завдадуть додаткових проблем. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Які літаки та гелікоптери підсилять Повітряні сили ЗСУ, а які, навпаки, завдадуть додаткових проблем. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
14 лютого, 2024 середа
21:22
Війна з Росією Сергій Згурець

Сьогодні говоримо про знищення ворожого корабля "Цезар Куніков", про "Рамштайн" і посилення наших Повітряних сил винищувачами F-16 та навіть французькими літаками Mirage

Потоплення корабля "Цезар Куніков"

Головна новина сьогоднішнього дня - це те, що в ніч на 14 лютого був уражений і потоплений великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту Росії. Це сталося на південь від Алупки поки що окупованого Криму в результаті спільних дій Військово-Морських сил України та Головного управління розвідки. За інформацією від мешканців півострова, корабель атакували, було чутно низку вибухів. Однозначно, корабель перевозив техніку і, можливо, навіть боєприпаси або "шахеди", про це повідомило ГУР МОУ. Зазвичай ці БДК використовують для перебазування дронів з Новоросійська до Севастополя, неподалік ділянок, де ці безпілотники потім випускають по Україні. Але зараз цей БДК місію постачання техніки або БПЛА, звісно, не виконав.

Генеральний штаб ЗСУ підкреслив, що ворожий корабель перебував у територіальних водах України й атака відбулася з використанням надводних дронів-камікадзе. Головне управління розвідки подало відео, де можна роздивитися всі етапи цієї атаки - це були атаки зграєю, тобто, коли декілька хвиль ударних дронів з певною періодичністю здійснювали удари з різних напрямків. Навіть є відео, коли російські моряки намагаються за допомогою автоматів відбиватися від дронів MAGURA V5, звісно, це не мало жодного результату.

"Цезар Куніков" був потоплений і це досить гарне рішення використання дронів. Ми можемо говорити про те, що це вже четвертий великий десантний корабель, який був знищений Військово-Морськими силами, Головним управлінням розвідки або Повітряними силами, бо до цього часу було знищено декілька таких великих десантних кораблів. Це суттєво обмежує можливості використання для певних місць, бо вони свого часу створювали загрозу для десантування під Одесою та Миколаєвом. Потім, коли з'явилися у нас протикорабельні ракети, це стало для противника самовбивчою місією й ці кораблі використовувалися для підвезення боєприпасів на поки що окуповану територію. Зараз якраз використання морських дронів демонструє, що це дієва, реалістична, асиметрична, технологічна концепція боротьби з противником з використанням саме морських роботизованих платформ. Велике очікування, що така концепція уже зі ставкою на наземні чи повітряній платформі буде масштабована по всій лінії фронту.

Зустріч Рамштайн та передача F-16 Україні: що відомо

Коли ми говоримо про дрони, все-таки забуваємо про звичайні літаки. Зараз відбувається засідання Ramstein-19 за участю низки країн, які забезпечують допомогу Україні. Звісно ж Україна з нетерпінням очікує, коли наші Повітряні сили отримають функціональні літаки F-16. Адже напередодні зустрічі у Рамштайні було сказано, що на цьому заході буде доповідь коаліції з підготовки винищувачів F-16 для Повітряних сил України. Про це повідомила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко під час спілкування з журналістами у Брюсселі. Поки що засідання Rammstein ще триває і деталей пов'язаних з винищувачами ми не знаємо, але розуміємо, що таке рішення вже ухвалено і є питання реалізації цих заходів.

З одного боку наші представники говорять про те, що ми отримаємо ці літаки десь навесні й це реалістичні терміни, про це якраз каже наша представниця в НАТО, а деякі посадовці заявляють, що терміни можливо будуть перенесені аж на кінець 2024 року. З іншого боку є оптимістичні фотографії, коли F-16 з нашими українськими розпізнавальними знаками на крилах. І це викликає оптимістичні очікування.

літак з українськими мітками

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко наголосив, що перш ніж отримати винищувачі необхідно підготувати екіпаж та інженерний склад.

"Я думаю, що тільки-но буде якась інформація, що наші льотчики готові експлуатувати ці літаки, готові на них воювати, вони прилетять. Єдине, що ми з вами дізнаємося про це останніми. Звісно, це буде сюрприз для росіян, поява цих літаків. Ви згадали фотографії, мене дуже порадувало те, що зараз цей літак був у конфігурації, так би мовити, для бойової підготовки. Там висіли габаритні макети на крилах ракета AMRAAM і під крилами були червоні імітатори пусків ракет Sidewinder, основної зброї. Це означає, що підготовка вже на останньому етапі, йде або бойова, або вже навіть тактична підготовка, тобто злітаність і виконання навчальних, тренувальних, бойових завдань, типу повітряного бою в парі чи поодинокого", - пояснює  Романенко.

Нині триває підготовка навігаційної системи, щоб ці літаки могли орієнтуватися над нашою територією, інфраструктури обслуговування літаків, місце, де їх розмістять й так звані фейкові місця, щоб заплутати ворога. Очікується, що Україна отримає одну чи дві ескадрильї F-16.

Чи потрібні Україні Mirage 2000

Місяць тому заявлено командуванням Повітряних сил, що можливо наш арсенал посилять французькі літаки Mirage 2000. Потім було дві публікації у французькій пресі про те, що це чи не головне питання, яке буде порушено під час візиту президента Макрона до Києва. Він мав прибути 14 лютого, проте візит відклали.

За словами експерта, Україна розраховує на одну з останніх моделей французького Mirage. Йдеться про 2000D - носії крилатих ракет Storm Shadow, SCALP і можливо, якщо ми отримаємо від Німеччини, TAURUS.

Зараз Франція має 65 таких літаків у чотирьох ескадрильях, які вони поступово збираються знімати з озброєння.

"Якщо нам передадуть, то це в рамках якогось фінансового траншу, тобто начебто безоплатно, але це буде враховано. Можливо, нам було б вигідніше отримати, наприклад, якісь останні зенітно-ракетні комплекси, той самий SAMP/T. Літаки загалом досить старі, за своїми можливостями, вони нам цікаві лише, як носії крилатих ракет і не більше, бо в нас Су-24 залишилося не так багато, а F-16 на які ми очікуємо чи вдасться, чи ні", - наголосив провідний науковий співробітник Державного музею авіації й додав, що якщо Україна отримає одну ескадрилью - 12-15 літаків, то це було б непогано, але більш корисним був би шведський винищувач Gripen.

Mirage 2000 має ракети з максимальною дальністю 60 км, а російські стріляють на 120 км, як і наші МіГи з ракетами Р-27.

Фактично треба до цієї пропозиції поставитись достатньо стримано й обережно, бо бачу, що ми отримаємо низку логістичних проблем з низькою ефективністю, забезпечимо собі розпорошення зусиль.

Переваги й недоліки MRH-90 Taipan

Щодо австралійських бойових гелікоптерів MRH-90 Taipan, то багато фахівців бажають, аби вони не з'явилися в Україні через низку технологічних проблем.

Романенко розповів, що деякі країни відмовилася від їх використання і першою була Португалія, а згодом і Норвегія, яка планувала закупити 10 машин, але зробила ставку на американські Black Hawk, як і Австралія. Швеція заявила, що теж планує замінити NHIndustries NH90 на модернізовані Black Hawk. Він вважає, що якщо в інших країн виникли проблеми з обслуговуванням гелікоптерів, то у воєнній Україні це питання загострюється ще більше.

Я б все ж таки теж робив ставку на американські Black Hawk.

Чи будуть корисними Мі-17 для України

Зараз Сполучені Штати постачають до Еквадору Black Hawk, а Еквадор начебто передасть  розкомплектовані гелікоптери Мі-17, проте чи варто нам робити ставку на них? Провідний науковий співробітник Державного музею авіації вважає, що там йдеться лише про п'ять гелікоптерів, а не шість, як обіцяли - два військові Мі-171 та ще три цивільні варіанти Мі-17V1.

"Враховуючи вартість транспортування їх до України ми можемо отримати лише комплект дуже дорогих запасних частин до наших гелікоптерів. Треба відправити фахівців подивитися в якому стані лопаті, редуктори, двигуни, тоді може є сенс, а якщо з гелікоптерів лише один у льотному стані ... та й то треба дивитися залишок ресурсу", - пояснив Романенко.

Падіння гіперзвукової крилатої ракети "Циркон"

Інститут судової експертизи вже підтвердив, що велика частина деталей має подібні номери до "циркона".

"Найбільш схоже, що це все ж таки лише випробувальний пуск. Була така традиція в СРСР і окремі зразки десь використовували у військах, мабуть, в цьому випадку якийсь випробувальний пуск. Тим паче, що розвідка ГУР каже, що пуск був здійснений з сухопутної батареї, а не з корабля. Сенс використання цієї ракети по Україні?  Я його не бачу, бо вона не впала, шкоди не завдала. Це явно ракета за десяток мільйонів доларів і це не те що росіяни від неї очікували", - підсумував провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Він вважає, що масового обстрілу "цирконами" найближчим часом просто не відбудеться, через недоведеність цієї ракети й відсутність реального серійного виробництва.

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