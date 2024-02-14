"РФ намагається показати свої можливості": британська розвідка про гіперзвукову ракету "Циркон", якою атакували Київ 7 лютого

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Розвідка посилається на дослідження, проведене Київським Науково-дослідним інститутом судових експертиз. Зазначається, що Росія використала свій гіперзвуковий ракетний комплекс "Циркон" 7 лютого.

На відео, де є уламки, можна побачити фрагменти двигуна та механізмів керування зі специфічними маркуваннями, які, згідно зі звітом, є характерними для ракети типу 3М22 "Циркон".

За словами розвідки, відсутність у Чорному морі суден, які, як відомо, перевозять ракети, викликає питання щодо методу запуску. Ймовірно, для цього адаптована російська наземна система берегової оборони К-300. Якщо його використання буде підтверджено, кажуть у розвідці, це стане серйозним викликом для української ППО через його швидкість і маневреність.

"﻿﻿Імовірно, росіяни випробовують нову діючу систему зброї в умовах живого конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості", - додали у розвідці.

Довідково. 3М22 Циркон − протикорабельна гіперзвукова крилата ракета прийнята на озброєння у січні 2023 року. Ворог заявляв про наступні характеристики: дальність − 600-1500 км, швидкість до 8-9 Мах, маса бойової частини близько 300-400 кг, довжина 8-10 м.