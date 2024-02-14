"РФ намагається показати свої можливості": британська розвідка про гіперзвукову ракету "Циркон", якою атакували Київ 7 лютого
Росія використала свій гіперзвуковий ракетний комплекс "Циркон" під час атаки на Україну 7 лютого. Таким чином РФ намагається показати свої можливості
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Розвідка посилається на дослідження, проведене Київським Науково-дослідним інститутом судових експертиз. Зазначається, що Росія використала свій гіперзвуковий ракетний комплекс "Циркон" 7 лютого.
На відео, де є уламки, можна побачити фрагменти двигуна та механізмів керування зі специфічними маркуваннями, які, згідно зі звітом, є характерними для ракети типу 3М22 "Циркон".
За словами розвідки, відсутність у Чорному морі суден, які, як відомо, перевозять ракети, викликає питання щодо методу запуску. Ймовірно, для цього адаптована російська наземна система берегової оборони К-300. Якщо його використання буде підтверджено, кажуть у розвідці, це стане серйозним викликом для української ППО через його швидкість і маневреність.
"Імовірно, росіяни випробовують нову діючу систему зброї в умовах живого конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості", - додали у розвідці.
Довідково. 3М22 Циркон − протикорабельна гіперзвукова крилата ракета прийнята на озброєння у січні 2023 року. Ворог заявляв про наступні характеристики: дальність − 600-1500 км, швидкість до 8-9 Мах, маса бойової частини близько 300-400 кг, довжина 8-10 м.
- Вранці 7 лютого РФ запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Є влучання в різних областях, загинули люди. Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Київ та область: внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини, щонайменше 40 постраждали в Голосіївському районі та троє — у Дніпровському. Серед них вагітна. У столиці пошкоджено магістраль теплопостачання та 2 високовольтні лінії - без опалення залишилися 355 житлових будинків
- Російська Федерація під час масованої атаки по Україні 7 лютого випустила 64 повітряні цілі та витратила щонайменше $423 млн.
- Київський науково-дослідний інститут судових експертиз попередньо встановив, що 7 лютого РФ атакувала Україну протикорабельною гіперзвуковою крилатою ракетою 3М22 "Циркон".
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