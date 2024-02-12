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Експерти заявили, що РФ вдарила по Україні 7 лютого протикорабельною гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон"

12 лютого, 2024 понедiлок
19:47
Війна з Росією збита ракета

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз попередньо встановив, що 7 лютого РФ атакувала Україну протикорабельною гіперзвуковою крилатою ракетою 3М22 "Циркон"

Про це повідомляє директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Про застосування саме цієї ракети свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей та особливості відповідного типу зброї, зазначають експерти.

"Загалом у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші вузли – лише для конкретних зразків. У цьому випадку бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічне маркування мають частини та уламки реактивного двигуна і рульових механізмів", - зазначає Рувін.

За його словами, "Циркон" складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет – 3М22.

Усі подробиці ранкової атаки РФ по Києву й області 7 лютого читайте за цим посиланням

"На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - пояснює директор КНІДІСЕ.

Він зауважив, що мікроелектроніка малозбережена та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження. Експерти визначають  склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, однак експерти вже стверджують, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам. 

Довідково. 3М22 Циркон − протикорабельна гіперзвукова крилата ракета прийнята на озброєння у січні 2023 року. Ворог заявляв про наступні характеристики: дальність − 600-1500 км, швидкість до 8-9 Мах, маса бойової частини близько 300-400 кг, довжина 8-10 м.

  • Вранці 7 лютого РФ запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Є влучання в різних областях, загинули люди. Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Київ та область: внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини, щонайменше 40 постраждали в Голосіївському районі та троє — у Дніпровському. Серед них вагітна. У столиці пошкоджено магістраль теплопостачання та 2 високовольтні лінії - без опалення залишилися 355 житлових будинків
  • Російська Федерація під час масованої атаки по Україні 7 лютого випустила 64 повітряні цілі та витратила щонайменше $423 млн.
Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
ракетний удар
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