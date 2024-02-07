Росія витратила понад $425 млн на масовану атаку 7 лютого, - ЕП
Російська Федерація під час масованої атаки по Україні 7 лютого випустила 64 повітряні цілі та витратила щонайменше $423 млн
Про це повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що 20 ударних БПЛА "шахед" коштували Росії близько $3,9 млн.
"БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від $49 тис., якщо говорити про власне виробництво РФ, до $290 тис., якщо мова йде про імпорт з Ірану. Ми візьмемо за основу середню ціну, яка планувалась для імпорту з Ірану - $193 тис.", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, вартість ракети Х-22 орієнтовно складає $1 млн, тобто загальна сума за випущені ракети становить $4 млн. Одна ракета Х-101 коштує $13 млн, загальна сума випущених ракет цього типу складає $377 млн.
Натомість ціна зенітної керованої ракети С-300 складає щонайменше $2 млн, отже загальна вартість випущених ракет цього типу - $10 млн. За інформацією Defence Express, вартість однієї ракети "калібр" коштує $6,5 млн, отже загальна сума витрат на цю ракету становила $19,5 млн.
Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати $3 млн, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу - $9 млн.
"Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні становить $423,4 млн", - підзвітували журналісти.
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