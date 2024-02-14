Відставання від графіка щодо F-16 немає, - місія України при НАТО

Про це повідомляє Громадське радіо.

"Завтра відбуватиметься зустріч у форматі "Рамштайн", і буде доповідь коаліції F-16, як все це відбувається. Тому я думаю, що після завтрашнього засідання, можливо, буде якась більш детальна інформація, але зараз поки що все по плану. І весна 2024 – це з реалістичних строків, які у нас називались", – зазначила Галібаренко.

За її словами, підготовка йде на кількох рівнях - утримання самих винищувачів, навчання пілотів навичок та англійської мови. Також ще є величезний пласт підготовки – навчання персоналу для обслуговування літаків

"І це так само запускалося десь разом з пілотами, на одному рівні", - сказала дипломатка.

Галібаренко додала, що йде й підготовка певної інфраструктури, оскільки не всі злітно-посадкові смуги в Україні готові до F-16.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.