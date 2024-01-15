Австралія планує утилізувати списані вертольоти Taipan, замість того, аби відправити їх в Україну
Міністерство оборони Австралії прийняло рішення розібрати та утилізувати списані гелікоптери "Taipan" замість того, щоб відправити їх в Україну
Про це повідомляє мовна корпорація ABC.
У вересні 2023 року гелікоптери MRH-90 австралійської армії були списані на 14 місяців раніше запланованого терміну після того, як під час навчань у Квінсленді під час катастрофи за два місяці до цього загинули четверо військовослужбовців.
Україна подала офіційний запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, попри задокументовані проблеми з безпекою та експлуатацією літаків.
"Російська Федерація має повну повітряну перевагу над Україною, і ці 45 гелікоптерів "Taipan" можуть опинитися на українській лінії фронту, це дуже допомогло б українцям у боротьбі за свободу і демократію", - заявила співголова Союзу Українських Організацій Австралії Катерина Аргиру.
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко висловив сподівання, що можливість отримати списану техніку "ще існує", хоч Україна й не отримала жодної відповіді щодо прохання передачі.
У виданні зазначають, що процес демонтажу вже розпочався, оскільки жодна країна чи інша сторона не виявила зацікавленості у цілісному літаку.
За словами представника міністерства оборони, відомство "утилізує решту літаків і систем в екологічно чистий і економічно ефективний спосіб".
"Міністерство оборони працює з Airbus Australia Pacific і NATO Helicopter Industries над тим, щоб зібрати ключові запчастини з парку MRH-90 для використання іншими операторами NH90", - додали у відомстві.
На зміну "Taipan ", що підлягають утилізації, прибудуть 40 гелікоптерів UH-60M Black Hawk, але до Австралії поки що прибула лише невелика кількість машин американського виробництва.
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У рамках операції Kudu з 2024 року Австралія розширить програму навчання українських військових, зокрема збільшить їх кількість та інструкторів.
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