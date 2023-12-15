Австралія навчатиме більше українських військових у 2024 році
У рамках операції Kudu з 2024 року Австралія розширить програму навчання українських військових, зокрема збільшить їх кількість та інструкторів
Про це повідомляє Міноборони Австралії.
Цього тижня в Дарвін повернулася остання ротація з приблизно 70 інструкторів Австралійських сил оборони (ADF). Протягом наступних 12 місяців кількість членів ADF, розгорнутих на кожній ротації, збільшиться до 90 осіб.
Також до програми включать навчання молодшого керівництва, зосереджену на сферах ведення бойових дій, включаючи міську та окопну війну, надання першої медичної допомоги в бою, розмінування та стрільби.
З січня австралійські солдати допомогли навчити понад 1200 новобранців у рамках багатонаціональної навчальної місії під керівництвом Великої Британії для підтримки національної оборони України після вторгнення Росії.
"Ми пишаємося розширенням підтримки Австралією операції Kudu, місії, яка зміцнює міжнародну солідарність з Україною. Наша дедалі більша відданість багатонаціональній навчальній місії підтверджує наше зобов’язання надавати суттєву та відповідну підтримку владі та народу України", - заявив в.о. прем'єр-міністра та міністр оборони Австралії Річард Марлс.
- Австралія пишається визнанням бронетранспортерів Bushmaster частиною ключової військової допомоги Україні і анонсувала доставку нової партії до Різдва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.03Продаж 41
- Актуальне
- Важливе