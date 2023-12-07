Розпаковуйте ще до Різдва: Австралія анонсувала надання Україні нової партії БТР Bushmaster

Про це посол Австралії в Україні Брюса Едвардса повідомив к мережі Х.

"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів", - пише дипломат.

Він додав, що Австралія пишається визнанням Bushmaster серед переліку ключової військової допомоги, наданої Україні.

"Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!", - натякнув на нову військову поставку посол.

Bushmaster це MRAP, який виробляє компанія Thales Australia. Здатний перевозити 9 бійців. Забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни (6 кг тротилу), що відповідає стандарту STANAG4569.