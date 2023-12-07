Розпаковуйте ще до Різдва: Австралія анонсувала надання Україні нової партії БТР Bushmaster
Австралія пишається визнанням бронетранспортерів Bushmaster частиною ключової військової допомоги Україні і анонсувала доставку нової партії до Різдва
Про це посол Австралії в Україні Брюса Едвардса повідомив к мережі Х.
"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів", - пише дипломат.
Він додав, що Австралія пишається визнанням Bushmaster серед переліку ключової військової допомоги, наданої Україні.
"Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!", - натякнув на нову військову поставку посол.
Bushmaster це MRAP, який виробляє компанія Thales Australia. Здатний перевозити 9 бійців. Забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни (6 кг тротилу), що відповідає стандарту STANAG4569.
- Австралія надала Україні бронетранспортери Bushmaster. На початку липня 2022 року стало відомо, що ЗСУ отримали загалом 60 автомобілів.
- У жовтні стало відомо, що Австралія передасть Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster. Також австралійські війська вирушать до Великої Британії для навчання українських військових.
- 11 серпня ЗМІ повідомили, що в Австралії розробили новий електробронетранспортер Bushmaster. Елементи силової установки вирішили розмістити під капотом, замінивши нею двигун внутрішнього згоряння. Водночас нова варіація транспортного засобу працюватиме тихіше за класичний варіант із дизельними двигунами.
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