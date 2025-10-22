Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Америка у дзеркалі Росії
OPINION

Америка у дзеркалі Росії

Владислав Смірнов
22 жовтня, 2025 середа
20:03
Погляд

Днями Сполучені Штати прокинулися під гул маршів "No Kings”. На вулиці вийшли мільйони — не проти конкретного президента, а проти самої ідеї, що хтось може стояти над законом

Зміст

Республіка, яка колись народилася у війні проти монархії, тепер бореться з нею у власному серці. Це не політична криза, а моральний екзорцизм — спроба вигнати зі свідомості нації спокусу царя.

Від верховенства права до верховенства влади

Поворотним моментом став 2024 рік, коли Верховний суд США визнав за президентом широкий імунітет у разі "офіційних дій”. Формально — це юридична деталь, але по суті — історичний прецедент. Уперше від часів Ніксона американська система фактично дозволила голові держави бути поза межами кримінальної відповідальності. 

Так народжується новий тип влади — священна посада, яка стоїть над людьми. Без переворотів і арештів, лише через тлумачення права, поступово формується нова форма авторитаризму — легалізований привілей.

Росія зробила це грубо, через укази й демонстративну централізацію. Америка — повільно, із посиланням на Конституцію. І це набагато небезпечніше: коли диктатура тримається на силі, з нею можна боротися; коли ж вона спирається на процедури — її вже майже не видно.

Надзвичайне як звичний стан

Сьогодні Сполучені Штати живуть у постійному "винятковому режимі”. Розгортання гвардійських підрозділів у "не лояльних” містах, загравання з Insurrection Act, масштабні депортаційні операції — усе це вже не сенсація, а буденність. Америка, яка колись соромилася демонструвати силу, тепер користується нею як мовою політики. І тут виникає головна небезпека: коли надзвичайне стає звичним, демократія не падає миттєво — вона просто засинає. Росія пройшла цим шляхом ще у 2000-х, коли під гаслами "тимчасових обмежень” і "боротьби з хаосом” було створено систему, де стабільність стала синонімом покори. Кожна автократія починається там, де порядок перемагає свободу, і саме в цю точку сьогодні наближається Америка.

Читайте також: Трампу начхати на усі нюанси, йому потрібна "зупинка війни"

Демократія, що редагує саму себе

Американська система, колись гордість світу, тепер нагадує інженерний майданчик, на якому переробляють правила під потреби моменту. Виборчі округи перекроюються, судові прецеденти зіштовхуються, юрисдикції перетягуються на користь лояльних суддів. Конституція поступово перетворюється на набір параметрів, які можна гнути, не порушуючи. Це найвища форма маніпуляції — коли закон залишається цілим, але його сенс зникає. 

Коли країна звикає вигравати не переконанням, а зміною правил, демократія перестає бути процесом — вона стає технологією, а політика — бізнесом виживання еліт.

Freedom House у 2025 році все ще відносить США до категорії "вільних країн” (84 зі 100 балів), тоді як Росія має лише 12. Прірва — колосальна, але не в цифрах суть. Демократія — це не показник, а стан суспільного нерва. І коли страх говорити змінюється страхом бути почутим, свобода вже втрачена. Інститути залишаються, проте їхній зміст розчиняється, як у старих храмах, що стоять, але давно втратили віру. Влада все ще клянеться "волі народу”, але в її молитвах дедалі частіше чується "я, лідер”.

Автократія без указів

Сучасна американська система демонструє новий тип контролю — без наказів і цензури. Російська диктатура спирається на страх, американська — на втому. Там закривають роти, тут просто змінюють умови гри. Журналіста не треба саджати — достатньо позбавити фінансування чи алгоритмічної видимості. Опозицію не треба забороняти — просто відсунути її з публічного поля. Так народжується авторитаризм без диктатора: влада розчиняється в механізмах, які працюють самі, як добре змащена система. І найстрашніше те, що в такій моделі ніхто не винен — усе "просто так склалося”.

Екзистенційна втома

Головна американська криза сьогодні — не політична, а екзистенційна. Люди втомилися від нескінченних дискусій, від потреби доводити очевидне, від постійної відповідальності. Свобода, що колись була покликанням, перетворилася на тягар. Демократія — це робота, а нація втомилась працювати над собою. І коли суспільство більше не шукає сенсу, воно шукає лідера. Так вмирали великі цивілізації: не від ворогів, а від спокою. Під гаслом "захисту стабільності” Америка повертається у власне колоніальне минуле — тільки цього разу колонізатором стає держава, яка вирішила знову виховувати власних громадян.

Читайте також: Для Трампа принципово, аби Путін в Будапешті сказав: "Я закінчую війну"

Медіа як дзеркало амнезії

Свобода слова формально жива, але її економіка — мертва. У Росії журналіста вбивають кулею, в Америці — алгоритмом. Редакції борються не за правду, а за виживання. Суспільство споживає не факти, а комфорт. Коли остання газета закривається не через заборону, а через дефіцит читача, це теж смерть свободи — тільки без гучного фіналу, без могили та пам’ятника. Це тиша, що здається добровільною, але народжується зі страху втомленого народу.

Російський горизонт

Росія сьогодні — не держава, а технологія виживання біомаси без майбутнього. Її головна цінність — безкарність. 

І ось Америка, яка століттями будувала інститути проти сваволі, поступово легітимізує власну її форму. Вона ще не копіює Росію, але вже забуває, чому колись була іншою. У Москві авторитаризм тримається на страху, у Вашингтоні — на втомі. Це два боки однієї хвороби, і обидва ведуть до саморуйнування, замаскованого під стабільність.

Дзеркало світу

Америка довго була дзеркалом світу. Тепер світ став її дзеркалом. Росія показала, як легко перетворити свободу на ритуал, правду — на департамент пропаганди, а страх — на дисципліну. Америка дивиться і каже: "Це не ми”. Але дзеркало мовчить — бо впізнає. І, можливо, саме тут полягає головна трагедія сучасного Заходу: коли демократія починає заздрити диктатурі за її "ефективність”, вона вже зробила свій вибір.

Червона кепка з написом "RUSSIA” сьогодні перестала бути жартом чи сувеніром. Вона стала символом: знаком того, що навіть найсильніша демократія може повторити шлях свого ворога — не через насильство, а через звичку жити зручніше, ніж вільно.

Америка в дзеркалі Росії — це попередження всім.

Немає такої демократії, яку не можна розкласти зсередини.

Немає такого народу, який не здатен себе обдурити в ім’я "порядку”.

І немає такої імперії, яка, вдягаючи червону кепку, не ризикує втратити голову...

Джерело

Про автора. Владислав Смірнов, український підприємець, громадський діяч, фахівець з планування та розвитку системи охорони здоров'я

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Росія
політика
журналісти
Дональд Трамп
США
акції протестів
Читайте також:
Віталій Чепинога
Автор Віталій Чепинога
19 жовтня, 2025 неділя
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
Соломія Бобровська
Автор Євген Козярін
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі
Київ
+7.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.53
    Купівля 41.53
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
20:49
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
20:26
DOT-Chain
Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain стали доступними для Нацгвардії
20:19
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
20:13
Аналітика
Україна ЄС
Чому Європа – гаманець без голосу: як Трамп і Путін хочуть вирішити долю України без ЄС
20:13
Ексклюзив
Олексій Панич
Путін вже не впевнений, що колись прийде в Україну зі своїми військами, тому так б‘є по енергетиці, - філософ Панич
20:12
Ексклюзив
Сенат США
Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг
19:45
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 22 жовтня
19:43
електроенергія
Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними під час цього опалювального сезону, - Свириденко
19:35
Ексклюзив
росія, санкції
За "великою російською культурою" стоять великі російські гроші, - журналістка Ситник
19:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму
19:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
19:22
Суд
Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі
18:58
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
18:52
ППО ЗСУ
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
18:51
Google
У Google заявили про розробку революційного алгоритму квантових обчислень: як його планують застосовувати
18:37
оборона ЄС
ЄС схвалив механізм компенсації для жертв російської агресії
18:20
Трамп
"Трамп знову перейняв усі тези Путіна": Le Monde стверджує, що європейські дипломати розчаровані зустріччю президента США із Зеленським
18:15
Ніл Кромптон
Новим послом Великої Британії в Україні стане Ніл Кромптон: що про нього відомо
18:05
OPINION
Провал Будапешта. Що буде далі із завершенням війни?
17:56
Збирали донати від імені "Мадяра" й привласнювали: у Києві затримали двох одеситів, один з них - неповнолітній
17:47
Литва прапор
Уряд Литви розірвав угоду з РФ про взаємні поїздки громадян
17:07
Аналітика
стіна дронів
Чи не пізно для Європи бути готовою до оборони до 2030 року?
16:49
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна підписала зі Швецією угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen
16:42
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
16:40
З початку доби на фронті відбулося 56 боїв, росіяни здійснили 20 атак на Покровському напрямку
16:20
Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками
16:14
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія надає Україні додаткові $150 млн на закупівлю газу
16:02
OPINION
Нічого нового. Стандартний Трамп
16:02
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
В усіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
15:59
Ексклюзив
російська пропаганда
Напряму платять гроші: журналістка Василенко про механізми російської пропаганди в Німеччині
15:47
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
ДБР
Затримано двох військових, які викрали 24 тонни пального з військової частини на Харківщині для продажу
15:25
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремлі не приховують, що російська культура - це особлива спецоперація, - активістка Ситник
15:08
Морські дрони SeaBaby
СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"
14:23
Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані
Сили оборони України вдарили по російських військових об’єктах у Мордовії та Дагестані
14:00
OPINION
Коаліція охочих готується до зустрічі в Лондоні: над чим працюватимуть європейські лідери разом із союзниками
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський та перша леді прибули до Норвегії для зустрічі з премʼєр-міністром Стере
13:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Сили ППО знешкодили 333 російських безпілотників і 14 "іскандерів"
12:39
Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні
12:30
мітинг проти мера Труханова
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV