Наразі це рішення не скасоване, але відкладене до завершення зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті.

Американські генерали кажуть, що Tomahawk суттєво допоможуть Україні, але не здатні поставити "крапку" у війні. Самими ракетами війну ніяк не припинити. Росія, с*ка, дуже здорова.