Для Трампа принципово, аби Путін в Будапешті сказав: "Я закінчую війну"
Такої аналітики вам розкажу. Рішення про надання Україні Tomahawk було остаточно ухвалено. І це не просто політичне рішення, а рішення логістично й технічно завершене (куди везти, чим везти, де розміщувати, з чого і по чому стрілять)*
Наразі це рішення не скасоване, але відкладене до завершення зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті.
Американські генерали кажуть, що Tomahawk суттєво допоможуть Україні, але не здатні поставити "крапку" у війні. Самими ракетами війну ніяк не припинити. Росія, с*ка, дуже здорова.
Розмова Путіна з Трампом відбулася на прохання самого вождя орків. Бо діла в нього там сильно нетойво. І він це сам трохи розуміє. Контури коричневих ліній Москви та вимог до України звузилися до неприлічія.
Дійшло до того, що Путін випрошує у Трампа якусь лісосмугу в Донецькій області. Держсекретар Рубіо, який буде очолювати американську групу підготовки до переговорів, має порвати російські "дорожні карти" на тряпки і викинуть в пропасть.
Для Трампа принципово, аби Путін в Будапешті сказав: "Я закінчую війну". Після цього Трамп поїде годувати просом свого голуба миру і отніме Нобелівську медаль в тієї венесуельської баби.
Якщо цього не станеться, то Трамп буде пошитий у дурні вдруге. А він ще й за Аляску сильно злий.
Для Путіна всьо ше хуже. Його кончать або бізнес-еліти, які війну не витягують, або генерали, які "витягують" все що можна з війни витягнути. Для себе, не для "отєчества".
Що нам робить в цій ситуації? Та нічого не робить. Ждать. Робить, те що й робили. Донатить, підтримувать ЗСУ, сподіватися.
Нам своє робить. Будем бить! - як той казав.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віталій Чепинога, український політик, блогер. Колишній народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів
