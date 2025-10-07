Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Арестович заколихує "ждунів"
OPINION

Арестович заколихує "ждунів"

Наталія Лігачова
7 жовтня, 2025 вiвторок
18:00
Погляд

Арестович вже давно не в Україні, він давно під нашими санкціями, він не зможе балотуватися в президенти України

Зміст

Так само, як багато хто не розумів нашого інтересу до інтерв'ю Пугачової, я не розумію такої бурхливої нашої реакції до інтерв'ю Арестовича. 

Про Пугачову я якраз розуміла, тому що вона зверталась до своєї, російської, аудиторії, розмовляла з нею її мовою та доступними тій аргументами. Тому що вважаю Пугачову досі дуже впливовою для багатьох росіян, і тому, що вони при цьому реально з Максимом Галкіним зараз підтримують Україну. Але і тих, кому це було нецікаво, теж розуміла, тільки не розуміла, чому вони тоді так багато про це пишуть?. 

Натомість що нам Арестович? Я особисто не вірила жодному його слову від початку війни. Як і казала від початку війни, що дуже небезпечно годувати суспільство казками, заколисувати його... Ок, я розумію, що натомість дуже багато українців вірили, слухали, він їх заспокоював, давав надію... 

Але Арестович вже давно не в Україні, він давно під нашими санкціями,  він не зможе балотуватися в президенти України, і він, кажучи про такі наміри, прекрасно це розуміє.  

(Тобто або просто свідомо гонить пургу, або фактично вважає, що це може статися, бо Україна капітулює. Тобто, де-факто, визнає, що готовий претендувати  на роль або ж російського гауляйтера, або ж формально українського, а реально тупо проросійського ставленика). Чому оце Воно, Арестович,  має нас цікавити?

Читайте також: Стратегія Навальної: "Ми не винні"

Дехто пише про цільову аудиторію в Україні Арестовича та того ж Мураєва (якому, слава Богу, сьогодні перекрили його нові ютуб-канали, про які якраз нещодавно написав ДМ). 

Чи є ця цільова аудиторія? Мабуть, є. Це ЦА, фактично, "ждунів". 

Ми хочемо нашими аналізами, емоціями повпливати на цю аудиторію? Серйозно? Якщо на неї не впливає майже 4 роки повномасштабної війни з загибеллю сотень тисяч українців... А якщо не хочемо впливати на ЦА — то нащо звертаємо увагу на цю провокацію, яка, власне, на це і була розрахована... Бо ті, хто навіть ненавидять владу нинішню — не думаю, що це ЦА Арестовича, бо вони необов'язково ототожнюють владу та Україну, українців... А якщо навіть такий відсоток і є — то навіщо йому підігрувати?

Нас справді цікавлять Люся та Ксюша? Досі? Сорі, ви це про що?

Джерело

Про авторку. Наталія Лігачова,  українська журналістка та громадська діячка. Шеф-редакторка інтернет-видання "Детектор медіа"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

