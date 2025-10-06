Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Стратегія Навальної: "Ми не винні"
OPINION

Стратегія Навальної: "Ми не винні"

Володимир Єрмоленко
6 жовтня, 2025 понедiлок
16:04
Погляд

Юлія Навальная написала статтю в The Economist. Там є все те, до чого ми звикли — що не можна ототожнювати Росію і Путіна, що не можна ненавидіти всіх росіян, що є Путін — а є "хороші русскіє", і що Захід мусить мати стратегію щодо Росії

Зміст

Але є річ, яка мене хвилює більше, ніж це. А саме: в цій статті ні слова не сказано про те, як же нам перемогти у цій війні. Як нам перемогти "Росію — Путіна".

"Стратегія", яку очікує Навальная, має бути стратегією на "після-путіна". Ось це її найбільше хвилює: що буде "після-путіна". Але я так і не зрозумів, як вона хоче досягти точки "після-путіна".

В її фантазії, напевно, це має бути якийсь чарівний пірует і стрибок у майбутнє. 

А насправді відповідь є, просто вона її не озвучує. А відповідь російської опозиції на це питання така: "Ми нічого не можемо зробити, щоб вийти в точку "після — путіна". Треба чекати. Почекаємо трохи — а поки не треба ненавидіти всіх росіян.

Для нас кожен день такого "чекання" - це нові й нові життя, які полетіли на небо. Але оскільки вони відчувають себе безсилими, вони й знімають з себе відповідальність за це.

Читайте також: У дискусіях про безпеку Європи не повинно бути "хороших росіян"

І от ключова пастка, куди нас втягують "хороші росіяни" полягає в тому, що вони продовжують бути в дискурсі "кто вінават". Вони хочуть довести всьому світові, що вони не винні. І ми починаємо справедливо на це обурюватися і доводити, що таки винні — чи принаймні відповідальні. І так вони затягують на свою територію, бо на Заході всі їм, звісно, будуть співчувати, бо на Заході люблять співчувати жертвам, не заглиблюючись у деталі. І оскільки українці цьому протистоять, нас чимало хто вважає там "занадто радикальними"

Але мені здається, ключове питання, яке ми маємо ставити нашим західним друзям щодо російської опозиції має бути інше. Не про минуле, а про майбутнє

А саме: як "російська опозиція/еміграція" може нам допомогти перемогти у війні? І чи може взагалі? приносить вона тут користь чи шкоду?

І це ключове питання, бо ставлячи питання про "після-путіна", російська опозиція/еміграція потрапляє на добре підготовлений ґрунт європейського мислення про "після-війни" і "після-історії". Звідси всі ці нескінченні конференції про "відбудову", які мило ігнорують ключове питання — а як до цього стану "після-війни" (і дуже бажано перемоги) дійти? 

До цього питання самі наші західні друзі в більшості своїй геть не готові. Бо вони досі не відчувають цю війну своєю. Вони досі не відчувають, що перемога в цій війні є екзистенційним завданням самого Заходу. Бо тільки через цю перемогу цей самий Захід (якого зараз нема) зможе знову відродитися.

Читайте також: Путіна дратує "мілітаризація" Європи

Бо є поки що велика прірва між "підтримувати Україну" і "стати союзником України у війні". Є певна кількість невидимих кроків — передусім психологічних, колективно-психологічних — які залишаються непройденими.

І в цьому сенсі російська опозиція / еміграція сприяє цьому західному розфокусуванню. І ми часто цьому розфокусуванню несвідомо допомагаємо, дозволяючи себе втягувати в дискусію про "хороших-поганих".

А ця дискусія не дуже має сенс. Нам потрібні ті, хто допоможе нам перемогти. Хороші вони, погані, ангели, демони — це зараз не має значення.

Єдине питання, яке ми маємо задавати: сприяє це перемозі чи шкодить їй?

Сприяє це знесиленню Росії та її нездатності продовжувати війну чи починати нові, чи шкодить цьому?

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Європа
Війна з Росією
Олексій Навальний
русскій мір
пропаганда
Читайте також:
Юрій Касьянов
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
Володимир Зеленський
Автор Андрій Нестеренко
5 жовтня, 2025 неділя
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
15:48
Батько Вікторії Рощиної звернувся до ОП з проханням присвоїти їй звання Героя України
15:20
пологовий будинок загорівся у Сумах
У Сумах унаслідок російського удару загорівся пологовий будинок
15:00
Записував голос українського народу та надихнув Івасюка на "Червону руту": минає 99 річниця від смерті етнографа Володимира Гнатюка
14:06
OPINION
Війна на виснаження. 2025 - ?
13:31
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Фламінго" не єдина ракета, яка застосовується по РФ на відстань понад 1000 км, - нардеп Чернєв
13:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Кремль урізає фінансування "відбудови" тимчасово окупованих територій
13:21
Роберт Фіцо
Метою словацького уряду не є поразка Росії, - Фіцо
13:05
СБУ викрила в ЄС 16-річного агента РФ, який вербував підлітків для організації терактів в Україні
12:58
Порошенко суд
У Касаційній палаті Верховного суду продовжили розглядати справу щодо санкцій проти Петра Порошенка
12:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії стабільно високе, через атаки РФ є знеструмлення: стан енергосистеми 6 жовтня
12:03
Партнерський матеріал
Відданість професії: як команда "Аптеки 9-1-1" щодня рятує життя на Харківщині
12:03
Що відбувається на ЗАЕС
12:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
"Під час війни ми маємо робити і на своєму місці, і в плюс": актор Гнатковський про свою волонтерську діяльність
11:56
Володимир Зеленський
Україна готує нові санкції проти компаній у США та Європі, які допомагають Росії та її війні, - Зеленський
11:50
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Не є очевидним: дипломат Коваль щодо призначення Бабіша прем'єр-міністром Чехії після парламентських виборів
11:10
Україна та Молдова мають спільний і синхронний шлях до членства в ЄС, - Сибіга
10:54
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк
10:48
Фрідріх Мерц
Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною
10:25
дрон, безпілотник ЗСУ
Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА
10:13
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 6 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:04
Ексклюзив
Грузія, протести
У Грузії готові виходити на протести протягом тижнів і місяців, скільки знадобиться для досягнення мети, - міжнародник Іналішвілі
10:02
OPINION
Чи може Європа уникнути війни з Російською Федерацією?
09:58
Оновлено
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
09:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Зеленський добивається другого президентського терміну і тисячі кубинських найманців воюють в Україні. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня
09:50
молодіжна збірна України, Україна U20
Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу молодіжного ЧС з футболу
09:43
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Під атаку потрапила ТЕЦ у Брянській області, Білгород залишився без води і світла
09:38
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
Крим - вікно знищення російських комплексів ППО, - Лакійчук
09:22
OpenAI
OpenAI співпрацюватиме з власниками авторських прав і блокуватиме персонажів у разі скарги
08:28
Ексклюзив
Це невипадковість: генерал Романенко щодо розвідувальних супутників Китаю над Львовом під час атаки 5 жовтня
08:13
Інфографіка
Дмитро Різник, Шахтар, УПЛ
УПЛ: який вигляд має таблиця після розгромної поразки "Шахтаря" проти ЛНЗ
08:03
OPINION
Атака на Львів. Чому б не використати Литовсько-польсько-українську бригаду
08:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Гнатковський: Українець - це інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності та інтелектуальний розвиток
07:46
втрати росіян
За добу Росія втратила 1090 окупантів, 5 танків і 18 артсистем
07:30
Аналітика
Міста тонуть, а впливові політики заперечують зміни: чому кліматичний скептицизм небезпечний. Пояснюємо
06:26
У Росії низка аеропортів зупинила роботу для "гарантування безпеки"
05:51
У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори
05:28
барельєф Сталіна у метро Москви
Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка
01:52
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
01:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи, є постраждалі
01:08
Юрій Касьянов
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV