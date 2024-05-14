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OPINION

Архієрейський Собор ПЦУ під головуванням Митрополита Епіфанія минулої суботи прийняв важливу постанову

Микола Княжицький
14 травня, 2024 вiвторок
10:14
Погляд Микола Княжицький
Зміст

Ним не лише було засуджене вчення "русского міра" як єретичне. Але і підтримана необхідність ухвалення законопроєкту про заборону підлеглості релігійних організацій в Україні релігійним об’єднанням з центром у державі-агресорі

Цією ж постановою Архієрейський Собор звернувся до Верховної Ради України з проханням ухвалити вказаний законопроєкт. 

РПЦ щодня благословляє російських загарбників вбивати наших людей. Вони освячують ракети і танки, які кожен день руйнують створене поколіннями людей різних національностей і віросповідань. Вони виправдовують агресію проти нашої країни, і проголошують священний характер війни проти України. 

Це бачить весь світ – від урядів і парламентів країн ЄС, до завжди стриманої Православної церкви України. Майже 90% українців підтримують наміри держави врегулювати діяльність російської церкви в Україні. 

Закликаю своїх колег депутатів прислухатись до голосів українців, релігійних організацій та наших європейських партнерів, та проголосувати за цей важливий законопроєкт.

Джерело. 

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Верховна Рада
Микола Княжицький
РПЦ
УПЦ МП
Епіфаній
ПЦУ
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