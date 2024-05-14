Архієрейський Собор ПЦУ під головуванням Митрополита Епіфанія минулої суботи прийняв важливу постанову
Ним не лише було засуджене вчення "русского міра" як єретичне. Але і підтримана необхідність ухвалення законопроєкту про заборону підлеглості релігійних організацій в Україні релігійним об’єднанням з центром у державі-агресорі
Цією ж постановою Архієрейський Собор звернувся до Верховної Ради України з проханням ухвалити вказаний законопроєкт.
РПЦ щодня благословляє російських загарбників вбивати наших людей. Вони освячують ракети і танки, які кожен день руйнують створене поколіннями людей різних національностей і віросповідань. Вони виправдовують агресію проти нашої країни, і проголошують священний характер війни проти України.
Це бачить весь світ – від урядів і парламентів країн ЄС, до завжди стриманої Православної церкви України. Майже 90% українців підтримують наміри держави врегулювати діяльність російської церкви в Україні.
Закликаю своїх колег депутатів прислухатись до голосів українців, релігійних організацій та наших європейських партнерів, та проголосувати за цей важливий законопроєкт.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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