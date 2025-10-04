Багато хто з нас досі не відчуває масштабу проблеми
Тільки історична лінза у прицілі нашої гвинтівки й чіткіша ідеологізація нашої боротьби на фронті і в тилу зробить нас сильнішими
"Однією з багатьох причин того, що революція наша не була вповні використана нами, — був, безперечно, брак витвореної ідеології. Збройна акція йшла під знаком стихійної емоції, що ніколи не може охопити ширших історичних перспектив".
Це роздуми Євгена Маланюка в еміграції, які він написав приблизно сто років тому. Воїн війська УНР міркував про те, чому чергова боротьба за Україну була програна росіянам. Того разу — більшовикам.
Сьогоднішня наша боротьба має шанс повторити ці ж помилки, якщо український військовий і цивільний громадянин не будуть сприймати російсько-українську війну в широкому історичному контексті.
Читайте також: Ми точно переможемо. Головне — не забивати у свої ворота
Проблема російської мови в публічному просторі, толерування всього іншого російського, байдужість до потреб війни, тупа показна розкіш, "какая разніца" у будь-чому… Вся ця ницість пробивається зараз то тут, то там тільки тому, що сучасна звитяга українців багато в чому виглядає і сприймається як емоційний порив у відповідь на нібито випадковий виклик. І знову без "витвореної ідеології" і без "охоплення ширших історичних перспектив".
Багато хто з нас досі не відчуває масштабу проблеми. Немає розуміння, що сьогодні відбувається те, що вже повторювалося десятки разів перед тим.
Тільки історична лінза у прицілі нашої гвинтівки й чіткіша ідеологізація нашої боротьби на фронті і в тилу зробить нас сильнішими, дасть більше шансів на перемогу і гарантує безпечне й заможне майбутнє після війни.
Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе