Зазначене у цих трьох пунктах кардинально суперечить стратегічним інтересам Кремля щодо України. Не відомо, чи збагнули там нарешті цю особливість нашої держави та нації, але росіяни точно будуть (а особливо зараз) розглядати будь-які масові протести тут як вікно можливостей для себе . Дуже важливо, щоб відповідні висновки зробив кожен в Україні.

З кризової ситуації необхідно якнайшвидше вийти, проаналізувати все, що сталося, і зосередитися на головній загрозі, якою є і ще буде Росія. Буде, поки не впаде. Впасти вона зможе тільки, якщо докласти зусиль. І тут роботи вистачить для кожного. Ми точно переможемо. Головне — не забивати у свої ворота.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ

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