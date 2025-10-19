Перше. Угорщина вже пообіцяла не тільки не заарештовувати Путіна, а навпаки — забезпечити йому суцільний тепле прийняття та повну безпеку.

Нічого іншого від Орбана й не можна було очікувати. Угорщина оголосила про вихід з Римського статуту, який зобов'язує заарештувати Путіна за ордером МКС. Хоча рішення Угорщини набере чинності лише у 2026 році, тому формально Угорщина й досі мусить заарештувати Путіна.

Саме цього від Будапешта й вимагає наразі Німеччина. На наш погляд, попри протести з боку Берліна, путінська шістка й одночасно трампівська підстилка — Віктор Орбан заб'є на ордер МКС та зустріне Путіна хлібом-сіллю. Тоді цікавою буде реакція решти країн. Або всі теж заб'ють на Римський статут, поховавши ще один сегмент міжнародного права, або...

Друге. І цю колізію визнають зараз навіть у Росії. Немає жодного шляху, яким би Путін міг би потрапити до Будапешта. Ані повітрям, ані морем, ані суходолом. Географічно Угорщина оточена країнами, чиє небо має бути закритим для літака з Путіним.

Єдиний варіант, це якщо сам Дональд Трамп змусить або Румунію, або Болгарію та Сербію пропустити літак з Путіним.