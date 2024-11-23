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OPINION

Через непрофесійних дипломатів Україна роздає нагороди сумнівним особам

Віктор Шлінчак
23 листопада, 2024 субота
12:27
Погляд

Свіжий приклад, для чого Україні потрібні професійні посли, й що знову не так з нашим посольством у Болгарії

Зміст

Днями моя знайома журналістка написала мені листа:

"Вітю, привіт! У спокійній і байдужій до всього Болгарії скандал. Всі газети та ФБ буквально рве на клапті від обурення фактом нагороди "головного мафіозі країни" Деляна Пеєвського, яку він отримав від української влади (мова йде про Почесну грамоту Верховної Ради з врученням відповідної медалі — це вже моє пояснення читачам, - авт.). 

Нагороду йому вручала посланічка України в Болгарії Олеся Ілащук. Попри її велику любов до фотографування на всіх подіях, у яких вона бере участь, новини про вручення нею нагороди Пеєвському немає ні на сайті посольства, ні на ФБ сторінці диппредставництва. 

Цікаво, що вручення української нагороди відбулося в той час, коли політичні сили новообраного парламенту в Болгарії будують санітарний кордон між ними та Пеєвським, якого звинувачують у масовому скуповуванні голосів виборців під час нещодавніх позачергових виборів". 

***

Я кілька днів поспостерігав за реакцією болгарських медіа та соцмереж. І знайшов усі підтвердження описаних вище фактів. Щобільше, скажу, що Пеєвський — не просто неоднозначна персона в Болгарії. Він ще й звинувачений Штатами в корупції та перебуває під санкціями США згідно "закону Магнітського"

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А тепер, як каже приказка, до наших баранів. Вірніше, до посолки, яка цю медаль і грамоту вручала. Я схильний допускати, що лобісти цього пана могли попрацювати тут, в Україні, аби Пеєвського нагородили медаллю. Але ж робота посольства і полягає в тому, щоб доносити до "Центру" не тільки звіти про "зустрілась — обнялась — поцілувалась", але й ставити на стоп подібні ініціативи, які шкодять іміджу України. І ця історія — якраз демонстрація того, для чого в наших посольствах потрібні професіонали, а не професійні вискочки. 

На жаль, це останнім часом — непоодинокі випадки, коли диппредставництва не розвивають, а псують репутацію України. 

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

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Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
МЗС України
Болгарія
США
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