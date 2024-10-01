А от, можливо, якби ці лінії існували, то ситуація була б явно іншою. В грі про "червоні лінії" виграє той, хто їх озвучує першим. Бо пізніше виходить, що друга сторона перебуває в ситуації або порушити ці лінії, або дотримуватись.

Уявім, що, наприклад, "червоною лінією" є знищення нашої цивільної енергетики. Це ж, бляха муха, фактично геноцид, атака на мільйони цивільних, жінок, дітей, старих. І от Захід каже Путіну: порушиш цю лінію, дозволимо бити вглиб. І Путін вибирає — порушить, ну, то його ж попередили, це був його вибір.

Або, наприклад, Захід каже, якщо уламки чи БПЛА впаде на нашу територію, почнемо збивати ракети й дрони на території України. І знову Путін вибирає, порушив лінію — отримав відповідь. Хто винен — Путін.

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Зрештою, ось ще "червона лінія". Або зупиняєшся і шукаєш миру, або розпочинаємо з Україною переговори про вступ в НАТО. З кожною такою лінією Путіна ставлять перед фактом вибору. І це набагато краще, ніж коли це робить Путін.

Але здається нам не поталанило не з Путіним, а із Заходом, який остаточно заплутався, що є його цінностями сьогодні.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист