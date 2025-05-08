Але також з великою долею вірогідності можна спрогнозувати, що рано чи пізно знайдуться 45 народних депутатів, які звернуться до Конституційного суду України з питанням щодо дотримання визначених Конституцією та законами України процедур.

Якщо дотримуватися букви й духу законодавства України, то такий міжнародний договір має укладатися Президентом України від імені України, а не урядом. Читайте також: Чи є небезпеки в ратифікації угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки Це чорним по білому записано в Конституції та Законі "Про міжнародні договори України". До речі, там записано одним виділеним рядком не лише про особливості укладання договорів про використання природних ресурсів, але й території України.