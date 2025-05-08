Чи підуть нардепи до Конституційного суду з угодою про надра
Угода про використання українських природних ресурсів майже зі 100% вірогідністю буде ратифікована
Але також з великою долею вірогідності можна спрогнозувати, що рано чи пізно знайдуться 45 народних депутатів, які звернуться до Конституційного суду України з питанням щодо дотримання визначених Конституцією та законами України процедур.
Якщо дотримуватися букви й духу законодавства України, то такий міжнародний договір має укладатися Президентом України від імені України, а не урядом.
Читайте також: Чи є небезпеки в ратифікації угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки
Це чорним по білому записано в Конституції та Законі "Про міжнародні договори України". До речі, там записано одним виділеним рядком не лише про особливості укладання договорів про використання природних ресурсів, але й території України.
І чому це не можна було зробити спокійно зразу — потім вам запропонують купу версій, але вже буде пізно.
Згадаєте цей допис як свідчення того, що все можна було зробити законно та без маніпуляцій.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе