Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Чи розуміємо ми природу інфляції?
OPINION

Чи розуміємо ми природу інфляції?

Богдан Данилишин
13 жовтня, 2025 понедiлок
12:05
Погляд

У вересні темпи приросту інфляції впали – до попереднього місяця ціни зросли на 0,3%, а в річному вимірі інфляція склала +11,9%(проти +13,2%у серпні)

Зміст

Поточний рівень інфляції поки що залишається далеким від втретє оновленого прогнозного показника НБУ для 2025 року (+9,7%). Інфляційні прогнози НБУ не відзначаються високою точністю, похибка інфляційних прогнозів НБУ перевищує 30% на річному горизонті.

Чинники інфляції. Зараз на рівень інфляції чинять тиск як проінфляційні, так і дезінфляційні чинники. 

Проінфляційні чинники – високий ріст цін виробників, погодні умови, значний фіскальний дефіцит, підвищення ставок окремих акцизів. Дезінфляційні чинники – суттєве гальмування економічного росту (реальний ВВП за 8 міс. 2025 р. зріс лише на +1,4% проти попереднього року), стабільність обмінного курсу (яка забезпечується значними валютними інтервенціями НБУ), збереження мораторію на підвищення ряду комунальних тарифів. В найближчі місяці очікується деяке зниження рівня річної інфляції переважно із-за статистичного ефекту бази порівняння минулого року.

Структура інфляції. 

Варіація приростів цін в розрізі окремих товарів та послуг становить понад 40 відс. пунктів, що говорить про домінування немонетарних, ситуативних та адміністративних факторів динаміки інфляції. З одного боку, є значний тиск на ціни з боку росту витрат виробників, але, з іншого боку, інфляція стримується мораторієм на комунальні тарифи та штучним стримуванням девальвації гривні.

Зростання цін понад 20% зафіксовано на яйця (+51%), фрукти (+30%), вершкове масло (+23%), олію соняшникову (+28%), м'ясо (+25%). 

Читайте також: Що твориться з цінами

Натомість майже відсутній приріст цін на послуги відпочинку (+0,3%), комунальні послуги (+2%), предмети домашнього вжитку та побутову техніку (+2%), залізничний пасажирський транспорт (+4%). Впали ціни на одяг та взуття (-5%), овочі (-16%), цукор (-8%).

Ключова риса української інфляції – переважно витратний характер приросту  цін. Численні неринкові чинники (воєнні руйнування, погодні чинники, підвищення тарифів) зумовили зростання гуртових цін промислових виробників на 25% в середньому за 8 місяців, що сформувало вагомий тиск на ціни споживчого ринку. Водночас споживчий попит на душу населення залишається нижчим довоєнного рівня (лише 95%). Споживчий попит поступово відновлюється, однак внаслідок дії воєнних факторів він залишається асиметричним і  представлений переважно товарами першої потреби. 

Ключовий фактор зниження інфляції – штучне зміцнення обмінного курсу гривні. НБУ витрачає значні обсяги валютних резервів на підтримку стабільності валютного курсу гривні, девальвація якого відносно долара США склала лише +0,6% в річному вимірі. Імпортні товари складають майже 50% у споживчому кошику населення і тому стабільність обмінного курсу має помітне значення для динаміки інфляції.

Інші фактори зниження річного рівня інфляції  — падіння темпів приросту реального ВВП (за фактом маємо приріст ВВП лише +1,4% за 8 місяців 2025 р., тоді як НБУ прогнозував приріст ВВП +4,3% за підсумками року), а також висока база порівняння минулого року (торік у II півріччі темпи інфляції прискорювалися по 1% на місяць на тлі високих темпів девальвації гривні). 

Вплив монетарної політики на інфляцію. Попри тривалі ультражорсткі параметри  монетарної політики, її вплив на інфляцію залишається мізерним через слабкості трансмісійних каналів монетарної політики та домінування витратних чинників інфляції. Монетарна трансмісія характеризується депозитним каналом розміром 5% ВВП та кредитним каналом розміром 9% ВВП, що критично мало для забезпечення дієвого впливу ставки на рівень цін в економіці. Витратні фактори інфляції зі свого боку перешкоджають дії процентної ставки, оскільки диктуються пороговим рівнем рентабельності, а не вартістю кредитних ресурсів.

Фактор фіскального дефіциту. Фіскальний дефіцит залишається високим (понад 20% ВВП), і має проінфляційний вплив. Водночас стримувальними факторами фіскальної інфляції є переважно оборонний характер фіскального дефіциту та пригнічення споживчого попиту факторами воєнної невизначеності. Облікова ставка не впливає на фіскальний канал інфляційної динаміки, оскільки розмір фіскального дефіциту диктується воєнними потребами, а не міркуваннями вартості внутрішніх запозичень. До того ж понад 90% фіскального дефіциту покривається із зовнішніх джерел, на доступність яких не впливає облікова ставка НБУ. 

Фактор воєнної інфляції. Облікова ставка НБУ не може впливати на дію воєнних факторів інфляції, які є неринковими по своїй природі. Під впливом війни змінюються пріоритети у споживчих настроях населення та компоненти витрат виробників (на безпеку, логістику чи енергозабезпечення). Споживання критичних для життя товарів відбувається незалежно від розміру процентних ставок.

Читайте також: Облікова ставка НБУ: форма без змісту

Про витрати на монетарну політику. Монетарна політика НБУ коштує платникам податків у суму близько 80-100 млрд грн на рік. Всього за 2022-2025 рр. витрати на монетарну політику НБУ склали 268 млрд грн, в т.ч. за 9 міс. 2025 р. - 59 млрд грн.

Інфляційні прогнози. НБУ очікує річну інфляцію за підсумками 2025 року - 9,7%, мінекономіки - 9,5%, МВФ – 9,0%. Інфляційні прогнози НБУ є найменш надійними, порівняно з іншими ключовими розробниками макроекономічних прогнозів. Пів року тому НБУ прогнозував 8,7% інфляції на 2025 р., а рік тому – 6,6%! НБУ за роки війни так і не перебудував свій інструментарій під виклики воєнної економіки, й тому постійно провалюється у своїх прогнозах. Математичні моделі, які застосовує НБУ, зорієнтовані на класичну інфляцію попиту (інфляцію перегріву економіки), тоді як українська інфляція переважно є результатом росту витрат (в умовах кризової спадної економіки). 

Інструменти подолання інфляції. Оскільки українська інфляція має переважно структурний характер, то її подолання методами монетарної політики вбачається недієвим.

У нинішніх умовах потенціал монетарної політики слід використовувати у напрямку розвитку кредитування та інвестицій для розширення пропозиції товарів та послуг вітчизняного виробництва, що знижуватиме ризики структурної інфляції й водночас сприятиме розвитку кредитного каналу монетарної трансмісії. 

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, академік НАН України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Економіка
Україна
НБУ
інфляція
курс валют
курс гривні
Інфографіка
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Олег Постернак
11 жовтня, 2025 субота
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2025 неділя
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в сфері відновленн
Автор Зіновія Воронович
11 жовтня, 2025 субота
Золотий лотерейний білет для топкорупціонерів: попри вимоги МВФ та ЄС Україна досі не скасувала скандальні правки Лозового
Київ
+8.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
11:48
Ексклюзив
антиізраїльські протести
За кордоном ізраїльтяни поводяться скромно і намагаються не говорити на івриті: журналістка з Ізраїлю про посилення антисемітських настроїв у світі
11:40
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: гривня послабшала щодо євро
11:15
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
10:54
Кая Каллас
Кая Каллас прибула до Києва
10:47
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У восьми областях діють графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі 13 жовтня
10:33
Ексклюзив
Пуск ракети Tomahawk
Все, чим Росія могла протистояти ракетам Tomahawk, відправлено в Крим та "утилізовано" там Силами оборони, - авіаексперт Храпчинський
10:22
Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю
Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю
10:02
OPINION
Заберіть російського диктатора в Китай
10:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін та інструментальний бліндажний ансамбль шансону
"У нас такий наказ - працювати з гітарою": Мирослав Кувалдін про Культурний десант
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Весною Орбана може замінити Мадяр, а ракети "Томагавки" – важіль тиску на Путіна. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
09:46
сили ППО
Сили ППО знешкодили 69 із 82 російських БПЛА
09:41
Кіліан Мбаппе, Франція - Ісландія, відбір ЧС-2026
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 13 жовтня
09:34
Ексклюзив
Росія одночасно запустила два процеси: Шлінчак про плани Путіна продовжувати війну
09:05
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 149 боїв, Сили оборони зупинили 46 атак на Покровському напрямку
08:34
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Одещині постраждала людина
08:05
OPINION
Брехун гірший за ворога
07:40
збірна України, футбол, Україна
Україна - Азербайджан: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
06:53
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 21 артсистему та 3 танки
06:28
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп попередив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не припинить війну
2025, неділя
12 жовтня
23:56
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
Куди ЗСУ битимуть "Томагавками", наскільки ефективними є українські дрони-перехоплювачі та за яких умов Україна висуне Трампа на Нобелівську премію: що Зеленський сказав Fox News
23:23
буревій у Стрийському парку
Вночі та вранці у Києві очікується буревій
23:04
здоров'я
Світова криза здоров'я: зростання смертності серед молоді стало тривожним сигналом для людства
22:27
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
21:30
Борис Нємцов
Чи треба когось з росіян вшановувати назвами вулиць і що це можуть бути за росіяни: позиція лідера руху "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова
21:20
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії
20:52
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
20:48
Софія Нерсесян
Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"
20:34
Румунська армія
У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування
20:06
Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
20:02
OPINION
Війна як ракова пухлина
19:49
ЗСУ
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
19:23
Речник Кремля Дмитиро Пєсков
Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї держави"
19:10
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Польський журналіст Чех: Данія прекрасно усвідомлює, що війна в Україні - це їхня війна
18:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
18:39
Стрілянина у барі на Новопечерських Липках у Києві
Суперечка через дівчину в барі на столичних Новопечерських Липках закінчилася хаотичною стріляниною
18:09
Дим після прильоту КАБа у Харкові (вечір, 12.10.2025)
Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
18:00
OPINION
Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не проґавити свій шанс
17:57
Оновлено
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге за 2 дні обговорив з Трампом захист української енергетики й отримання "Томагавків"
17:30
Інтерв’ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV