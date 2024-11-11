Путін прекрасно знає, що на Заході немає і не буде ніколи такого мирного проєкту, який би задовольнив його. Тому він би не хотів зараз отримувати ніяких конкретних пропозицій.

Адже все йде за його сценарієм — повільне вигризання української землі, загроза вирішального удару по енергоінфраструктурі, ядерні маневри. Навіщо йому мирний діалог?

Навіщо Путіну змінювати свою поведінку? В іншому випадку Путін не зможе реалізовувати стратегію повільного знищення України, її військового, демографічного, економічного ресурсу.

Читайте також: Найкращий "мир через силу" - удари по Москві Йому і далі потрібна довга війна на виснаження. Це його стратегічне ноу-хау, яке дозволяє впевнено дивитись у майбутнє. А Трамп з його мирною ініціативою перебиває весь апетит і настрій.