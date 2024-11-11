Чи "уламає" Трамп Путіна на мир?
Ось найбільш важливе питання для всіх гравців навколо російсько-української війни
Путін прекрасно знає, що на Заході немає і не буде ніколи такого мирного проєкту, який би задовольнив його. Тому він би не хотів зараз отримувати ніяких конкретних пропозицій.
Адже все йде за його сценарієм — повільне вигризання української землі, загроза вирішального удару по енергоінфраструктурі, ядерні маневри. Навіщо йому мирний діалог?
Навіщо Путіну змінювати свою поведінку? В іншому випадку Путін не зможе реалізовувати стратегію повільного знищення України, її військового, демографічного, економічного ресурсу.
Читайте також: Найкращий "мир через силу" - удари по Москві
Йому і далі потрібна довга війна на виснаження. Це його стратегічне ноу-хау, яке дозволяє впевнено дивитись у майбутнє. А Трамп з його мирною ініціативою перебиває весь апетит і настрій.
Тут і "зарита" собака. Якщо Путін змушений буде своєю бездіяльністю в напрямку мирного треку показати Трампу небажання коритися його волі — підключається максимально вигідний для України трек "нового дихання" у війні з усіма бонусами не лише для ефективної оборони, а й для наступу.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Актуальне
- Важливе