Чи варто галасувати про новий контрнаступ
З усіх прасок летить інфа з посиланням на WSJ про наступ, який готують ЗСУ
А для цього наступу, мовляв, потрібні американські розвіддані.
2023 рік нікого нічому не навчив. Тоді про контрнаступ на Запоріжжі хіба що коти на деревах не волали.
І чим той контрнаступ закінчився? М'яко кажучи, не так, як було заплановано.
Бо не може бути так, щоб про такі речі знали всі. Знають всі — знає і ворог.
Ну, от знову. Хтось злив WSJ й понеслась.
Читайте також: Трамп вважає, що Україна поверне свої території
Я не питаю, чи є для такого наступу резерви. Мабуть, є. Ніхто не зобов'язаний повідомляти. Але я б волів дізнатися про такий наступ вже після його початку.
Приблизно так, як це було з наступом на Курську область. Як би він не закінчився, але готували його у повній тиші. Тому на початкових стадіях він був раптовим та успішним.
Про автора. Денис Попович, журналіст, військовий оглядач
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.27Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе