Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Чи варто галасувати про новий контрнаступ
OPINION

Чи варто галасувати про новий контрнаступ

Денис Попович
26 вересня, 2025 п'ятниця
14:02
Погляд

З усіх прасок летить інфа з посиланням на WSJ про наступ, який готують ЗСУ

Зміст

А для цього наступу, мовляв, потрібні американські розвіддані.

2023 рік нікого нічому не навчив. Тоді про контрнаступ на Запоріжжі хіба що коти на деревах не волали.

І чим той контрнаступ закінчився? М'яко кажучи, не так, як було заплановано.

Бо не може бути так, щоб про такі речі знали всі. Знають всі — знає і ворог.

Ну, от знову. Хтось злив WSJ й понеслась.

Трамп вважає, що Україна поверне свої території

Я не питаю, чи є для такого наступу резерви. Мабуть, є. Ніхто не зобов'язаний повідомляти. Але я б волів дізнатися про такий наступ вже після його початку. 

Приблизно так, як це було з наступом на Курську область. Як би він не закінчився, але готували його у повній тиші. Тому на початкових стадіях він був раптовим та успішним.

Джерело

Про автора. Денис Попович, журналіст, військовий оглядач

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
26 вересня
14:48
інтерактивна виставка Ukraine WOW
Шабля Мазепи, "Золотий м'яч" і кубки Євробачення: на київському вокзалі відкрилася виставка про Україну
14:36
Польща
Польща відкрила кордон із Білоруссю і закликала громадян негайно покинути її територію
14:33
Партнерський матеріал
Аврора" запустила колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
Фантастичні звірі оживають: "Аврора" запустила унікальну лімітовану колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
14:21
Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян
Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
14:09
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою
13:59
"Уряд не повинен дотримуватися вказівок США": Орбан сказав Трампу, що Угорщина не планує припиняти закупівлі нафти РФ
13:33
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
Україна уразила 85 важливих обʼєктів на території РФ менше ніж за два місяці, - Сирський
13:17
Андрій Ярмоленко, Динамо - Шахтар, УПЛ
Кубок України: відбулося жеребкування 1/8 фіналу, "Динамо" зіграє проти "Шахтаря"
13:16
Україна заборонила вʼїзд трьом угорським високопоставленим військовим у відповідь на дії Будапешта
13:06
Європарламент
Єврокомісія розіслала членам ЄС документ із пропозицією використати заморожені росактиви для нового кредиту Україні на €140 млрд, - Politico
12:35
Олександр Сирський
"Ми вже в процесі": Сирський повідомив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ
12:29
Олександр Сирський
Сирський: Для рішучого наступу на Дніпровщині у росіян не вистачає сил і засобів
12:26
Ексклюзив
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Це одиничний екземпляр: аналітик Їжак про інформацію, що КНДР незабаром матиме ракету, здатну долетіти до США
12:11
ЗРК Patriot
Завод MBDA, що запустив перше в Європі виробництво ракет для Patriot, оголосив про старт виробництва пускових установок
12:03
OPINION
Трамп і війна в Україні: чи справді "розворот"?
11:52
BMW
BMW відкликає понад 196 тис. автомобілів у США через дефект стартера двигуна
11:23
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
11:22
Ексклюзив
російський літак винищувач
Існують дві сили, здатні це реалізувати: експерт з авіації Романенко про збиття російських літаків над країнами НАТО
11:18
У Китаї за допомогою ШІ в австралійському фільмі зробили гей-пару гетеросексуальною
11:06
Аналітика
дрон
Чому Європа не збудує "стіну дронів" без України
10:55
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося через ясну погоду: ситуація в енергосистемі 26 вересня
10:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп хоче зробити так, щоб навіть Путін втомився від війни, а влада Данії роками ігнорувала розвіддані про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
10:23
Данія
Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі. Німеччина пригрозила РФ "потужною реакцією" НАТО
10:22
Серхіо Бускетс, Луїс Суарес та Ліонель Мессі (зліва - направо)
Триразовий переможець ЛЧ у складі "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
10:13
Ексклюзив
Пентагон
Гетьман проаналізував, для чого Пентагон зібрав генералів з усього світу
10:02
OPINION
Після зустрічі Трампа і Сі може бути зафіксована модель багатополярного світу з двома гегемонами
09:17
Ексклюзив
На Донеччині наразі тривають бої за села Ялта та Запоріжжя, - 37-ма окрема бригада морської піхоти
09:08
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Одещині пошкоджено трансформатори об’єкту транспортної інфраструктури
08:55
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, там сталася пожежа
08:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 26 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
08:39
Ексклюзив
МВФ
"Те, що ми дійшли до восьмого перегляду програми МВФ – безпрецедентно в історії відносин України і фонду", – експерт Роман Ніцович
08:28
Південноукраїнська АЕС
У МАГАТЕ заявили про падіння збитого безпілотника за 800 м від Південноукраїнської АЕС
08:09
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 200 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 67 штурмів
08:08
OPINION
Найлогічніше рішення: Польща готується збивати російські дрони
08:00
Ексклюзив
Рефат Чубаров
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
07:49
ППО, ЗСУ
За ніч Сили ППО знешкодили 128 зі 154 БПЛА ворога
07:45
Ексклюзив
Поля, вкриті дронами та вирвами від бомб: як на Сумщині фермери під обстрілами збирають урожай
07:37
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Очільник МАГАТЕ Гроссі зустрівся із Путіним у Москві
07:37
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру чемпіонату України
07:17
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 940 військових, 14 артсистем і 2 танки
Більше новин
