А для цього наступу, мовляв, потрібні американські розвіддані.

2023 рік нікого нічому не навчив. Тоді про контрнаступ на Запоріжжі хіба що коти на деревах не волали.

І чим той контрнаступ закінчився? М'яко кажучи, не так, як було заплановано.

Бо не може бути так, щоб про такі речі знали всі. Знають всі — знає і ворог.

Ну, от знову. Хтось злив WSJ й понеслась.

Я не питаю, чи є для такого наступу резерви. Мабуть, є. Ніхто не зобов'язаний повідомляти. Але я б волів дізнатися про такий наступ вже після його початку.