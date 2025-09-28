Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Чи все так сумно на виборах у Молдові
OPINION

Чи все так сумно на виборах у Молдові

Руслан Рохов
28 вересня, 2025 неділя
10:00
Погляд

У світлі актуалізації песимістичного сценарію Парламентських виборів в Молдові, важливо описати й оптимістичний сценарій

Зміст

Мене протягом цього тижня періодично запитують журналісти, а як чинна влада Молдови збирається не допустити перемоги проросійських сил на парламентських виборах, щоб захиститись від найгіршого сценарію.

Я довго вдавався в питання, чому афільовану до Ілана Шора "Велику Молдову" не зняли з виборів, як всі інші його відверто маріонеткові структури. Це ж додаткова колона кремля на цих виборах…

Прийшов до висновків, що якщо вся "сітка Шора" віддасть голоси "Великій Молдові", тоді можна буде нівелювати цей фактор впливу шляхом анулювання результатів цієї партії. 

Якби ця партія була знята з виборів, тоді б Шор скерував свою "сітку" на Патріотичний блок, як це він робив на всіх попередніх виборах.

Тому, на мою думку, "головною страховкою" буде зібрана доказова база щодо фактів електоральної корупції, що може стати причиною анулювання  результатів партії "Велика Молдова" Вікторії Фортуне на парламентських виборах. 

У результаті мандати "Великої Молдови" можуть розділити між іншими фракціями.

На доважок збільшення явки в діаспорі може зробити прохідний барʼєр для блоку "Альтернатива" та партії "Демократія дома" Васіле Костюка недосяжним.

Читайте також: Вибори у Молдові і російська стратегія

Актуалізація загрози перемоги проросійських сил мобілізує проєвропейського виборця. Якщо вдасться екстрадицією Плахотнюка переконати виборця в тому, що партія влади виконала попередньо дані обіцянки на парламентських виборах 2021 року, то це звісно може призвести до сплеску активності проєвропейського виборця, який був розчарований в поточній владі.

В такому сценарії бонусні мандати поділять три політичні сили: /pas/, Патріотичний блок та Наша партія, які гарантовано долають прохідний барʼєр. Де завідомо проросійський лише Патріотичний блок.

Правда, у цьому випадку "золота акція" буде в Нашої партії Ренато Усатого, від якого залежатиме ймовірність формування проєвропейської коаліції. 

Але у будь-якому разі, залишається опція проведення повторних парламентських виборів, якщо проєвропейській уряд не буде сформовано.

Тому, навіть за відсутності проєвропейського уряду з першої спроби його формування, будувати додаткові фортифікаційні лінії довкола Одеси дещо передчасно.

Загрози є великі, але "в рукаві" у влади Молдови правоохоронні органи, ЦВК та Конституційний суд.

Джерело

Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
вибори
Молдова
Мая Санду
Читайте також:
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
Автор Анатолій Буряк
27 вересня, 2025 субота
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
Автор Катерина Ганжа
27 вересня, 2025 субота
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
10:02
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: у Запоріжжі є постраждалі та руйнування, у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка
08:22
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні
08:05
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 173 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Тактика "тисячі порізів": окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
07:58
Огляд
Дмитро Павличко
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
07:35
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових
07:30
Огляд
кінотеатр
Кінотеатри під загрозою закриття: чи справді Netflix хоче купити Warner Bros. Пояснюємо
07:00
Ексклюзив
Хвилина мовчання на Хрещатику
Ритуал пам'яті чи примус: чому хвилина мовчання в Україні викликає дискусії
00:30
Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
00:15
Віктор Орбан
Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського
2025, субота
27 вересня
23:26
НАТО
НАТО після інцидентів з дронами в Данії посилює свою присутність у Балтії
23:05
росія агресор
Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico
22:43
Ціни на пальне, АЗС
Окупаційна влада Севастополя заборонила заправкам відпускати бензин у каністри: причина
22:33
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
22:00
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Після полону здивувало те, що Київ бомблять донині, - журналіст Хилюк
21:51
Мінцифра та ElevenLabs впроваджують голосову підтримку в державних сервісах України
21:43
Володимир Зеленський
Керівництво Росії завжди змінювалося через голодні бунти, - Зеленський
21:03
Енергетика, споживання електроенергії
Через ворожі атаки 54 тисячі абонентів на Чернігівщині лишилися без електроенергії
20:43
МЗС
"Для незрячих угорських чиновників". МЗС України оприлюднило маршрут вторгнення БПЛА з Угорщини на 40 км вглиб Закарпаття
20:39
Володимир Зеленський
"Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови
20:30
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Тішив себе сподіваннями, що російської церкви в нас уже немає, - звільнений з полону журналіст Хилюк
20:13
Ізраель Палестина
ЦАХАЛ контролює більшу частину міста Газа, звідти вибралося 800 тисяч жителів, - Jerusalem Post
20:00
OPINION
Хвилина мовчання — це не реформа. Це спільний біль і спільна пам'ять
19:58
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Динамо" зіграло в бойову нічию з "Карпатами": результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
19:40
Дональд Трамп
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
19:29
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Найголовнішою санкцією щодо нафти з РФ є ціна на ринку, - експерт з енергетики Харченко
19:16
Сашко Лірник у лікарні (вересень 2025 року)
Казкаря Сашка Лірника ушпиталили з інсультом: як допомогти
19:00
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Зламати українця - їхнє найперше завдання, - звільнений з полону журналіст Хилюк
18:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу не важливо, яка зброя. Головне, щоб продавали за відповідну ціну, - американський політолог Мотиль про допомогу Україні
18:42
На фото: Принц Вільямс, Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї
Принц Уельський Вільям розповів, що 2024 рік був у його житті "найважчим"
18:29
Ексклюзив
москва в руїнах
"Попри підтримку Китаю й Індії, Росія може відчути серйозний тиск": історик Еш назвав умови
18:15
Володимир Зеленський
Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
18:11
Інтерв’ю
Дмитро Хилюк
Журналіст Дмитро Хилюк про 3,5 роки в російському полоні: "Вони хочуть витравити з людини все людське"
18:06
OPINION
Що флот США робить біля берегів Венесуели
17:42
Башар Асад
Сирійський суд видав ордер на арешт Асада через події 2011 року в Дараа
16:45
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: на Польщу летіло 92 дрони, 73 з них ми збили
16:35
Іван Вербицький на КиївПрайді
У Мінкульті з'явився новий заступник міністра: хто він і чим займатиметься
16:20
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Чекати, що Росія розвалиться раніше від нас, не є перспективним, - Пристайко
16:14
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
16:01
OPINION
Мир у Газі: що пропонує Трамп
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV