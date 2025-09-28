Мене протягом цього тижня періодично запитують журналісти, а як чинна влада Молдови збирається не допустити перемоги проросійських сил на парламентських виборах, щоб захиститись від найгіршого сценарію.

Я довго вдавався в питання, чому афільовану до Ілана Шора "Велику Молдову" не зняли з виборів, як всі інші його відверто маріонеткові структури. Це ж додаткова колона кремля на цих виборах…

Прийшов до висновків, що якщо вся "сітка Шора" віддасть голоси "Великій Молдові", тоді можна буде нівелювати цей фактор впливу шляхом анулювання результатів цієї партії.

Якби ця партія була знята з виборів, тоді б Шор скерував свою "сітку" на Патріотичний блок, як це він робив на всіх попередніх виборах.

Тому, на мою думку, "головною страховкою" буде зібрана доказова база щодо фактів електоральної корупції, що може стати причиною анулювання результатів партії "Велика Молдова" Вікторії Фортуне на парламентських виборах.

У результаті мандати "Великої Молдови" можуть розділити між іншими фракціями.

На доважок збільшення явки в діаспорі може зробити прохідний барʼєр для блоку "Альтернатива" та партії "Демократія дома" Васіле Костюка недосяжним.

Актуалізація загрози перемоги проросійських сил мобілізує проєвропейського виборця. Якщо вдасться екстрадицією Плахотнюка переконати виборця в тому, що партія влади виконала попередньо дані обіцянки на парламентських виборах 2021 року, то це звісно може призвести до сплеску активності проєвропейського виборця, який був розчарований в поточній владі.

В такому сценарії бонусні мандати поділять три політичні сили: /pas/, Патріотичний блок та Наша партія, які гарантовано долають прохідний барʼєр. Де завідомо проросійський лише Патріотичний блок.

Правда, у цьому випадку "золота акція" буде в Нашої партії Ренато Усатого, від якого залежатиме ймовірність формування проєвропейської коаліції.

Але у будь-якому разі, залишається опція проведення повторних парламентських виборів, якщо проєвропейській уряд не буде сформовано.

Тому, навіть за відсутності проєвропейського уряду з першої спроби його формування, будувати додаткові фортифікаційні лінії довкола Одеси дещо передчасно.