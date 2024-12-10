Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги". Це пов'язано, за інформацією посольства, зі збільшенням загроз ракетних та дронових атак по цивільній інфраструктурі України.

Що означає це повідомлення? А означає воно те, що янкі вже отримали відповідне повідомлення з російського боку.

Росія має попередити США, як і США Росію, заздалегідь про пуск МБР відповідно до "Меморандума о понимании об уведомлениях о пусках ракет", що є частиною пакета домовленостей в рамках договорів СНО ще з часів холодної війни. Там є відповідні пункти на цей рахунок:

"2. Каждая из Сторон предоставляет уведомления о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет, отвечающих условиям дальности или высоты полета, установленным в пункте 4 настоящего Меморандума

4. Применительно к баллистическим ракетам каждая из Сторон предоставляет уведомление в соответствии с пунктом 2 настоящего Меморандума при их запланированной дальности свыше 500 км либо при запланированной максимальной высоте свыше 500 км.

8. Уведомление о готовящемся пуске… определяет стартовое окно в связи с уведомлением, которое остается действительным в течение четырех дней, начиная с даты и времени начала стартового окна, указанных в уведомлении. Такое уведомление о готовящемся пуске предоставляется не более чем за 30 дней, но не менее чем за 24 часа до начала стартового окна".